Тази година Eventim отбелязва 20 години от стъпването си в България – две десетилетия, през които компанията се превърна в безспорен лидер в продажбата на билети. Днес Eventim България продължава да внедрява световни технологии и иновации при предлагането и продажбите на билети, които превръщат компанията в основен партньор в развитието на развлекателния, културния и спортен живот у нас.

От своето основаване през 2005 г. Eventim работи с най-големите събития, фестивали и артисти в България. През тези 20 години през системата на компанията са преминали над 10 милиона продадени билета за повече от 50 000 събития и с над 2 000 партньори в цялата индустрия – числа, които сами по себе си доказват доверие, професионализъм и визия.

Сред най-незабравимите събития в историята на компанията остават Sonisphere Festival (Metallica and Big Four & Rammstein) 2010 с 80 000 продадени билета, концертът на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд през 2015 г. с рекордните 65 000 билета за по-малко от ден, както и концертите на AC/DC (2010), Metallica (2008) и Bon Jovi (2013). Числата говорят за мащаба, но не по-малки са успехите в сферата на културните прояви, където Eventim положи началото на онлайн продажбите и по този начин формира нова потребителска култура при закупуването на билети, която преди 20 години изглеждаше в бъдещето.

Bon Jovi - София, 2013

Невидими зад сцената и винаги в полза на публиката

„Обикновено хората, които се занимаваме с продажба на билети, не стоим на сцената. Овациите винаги трябва да отидат при артистите, организаторите и публиката. Но 20 години живот на една компания заслужават да бъдат отбелязани с ярка светлина под прожекторите,“ споделя Мирослав Еманоилов, основател и изпълнителен директор на Eventim България, и допълва: „Тази годишнина е празникът на 10-те милиона потребители, нашите партньори, колеги и дори конкурентите, които ни карат да ставаме все по-добри. Горд съм, че изминахме този път заедно. Eventim е много повече от билетна система – тя е преживяване и общност.“

Личен автограф от Ерос Рамацоти за Мирослав Еманоилов, взет след концерта му на стадион „Локомотив“ в София през 2006 г.

България – част от глобалната сцена. Мисия възможна.

Eventim България е част т базираната в Бремен германската бизнес група CTS Eventim, един от световните лидери в продажбата на билети и организирането на събития, с присъствие в над 20 държави и една от 50-те компании, съставляващи индекса MDAX на световните пазари.

Благодарение на технологичната инфраструктура и опита на групата българските фенове имат достъп до световни турнета и спектакли, а местните артисти – възможност да достигат до нови пазари.

Компанията продължава да бъде мост между българската културна сцена и глобалната индустрия за забавления, като работи активно с международни промоутъри, фестивали и спортни организации.

Демонстративен мач: Григор Димитров срещу Новак Джокович – София 2024

Билетът като цялостното преживяване

В България Eventim изгражда и поддържа дългогодишни партньорства с водещите концертни, театрални промоутъри и спортни локации, осигурявайки не само надеждна билетна и пропускателна система, но и пълна технологична и маркетингова подкрепа. Компанията подпомага организаторите в продажбите и комуникацията с публиката, превръщайки се в реален партньор в цялостната събитийна реализация.

На международно ниво CTS Eventim прилага модела на интегрирано обслужване и чрез партньорства с водещи зали и арени в Европа. Пример за това са Eventim Apollo в Лондон, Eventim Olympia в Ливърпул и бъдещата собствена зала Arena Santa Giulia в Милано – пространства, които носят името на глобалния бранд и символизират визията му за свързване на сцена, публика и технологии в едно преживяване.

„Чамкория" - София, 2025

Цифрова трансформация и персонализирано отношение

Компанията Eventim винаги е била технологичен иноватор на българския пазар – с внедряването на електронни билети, мобилни приложения, иновативни решения за контрол на достъпа и създаването на добре сегментирана база данни. От началото на следващата година компанията ще представи изцяло новата си интегрирана платформа, с модерна визия и функционалност, както и с подобрена навигация, която ще направи покупката на билети още по-бърза, интуитивна и лесна.

Новата дигитална платформа ще заложи и на изкуствен интелект за персонализирани препоръки, динамично ценообразуване и по-ефективна комуникация с феновете – следваща стъпка в стремежа на компанията да предлага умни, индивидуални и емоционално свързани преживявания.

„Светът на събитията се променя бързо – хората очакват повече от билет. Ние вярваме, че бъдещето на Eventim е в технологиите и в това да познаваме феновете си по-добре от всякога,“ казва още Мирослав Еманоилов.

Мирослав Еманоилов и Горан Брегович

20 години доверие, емоции и вдъхновение

Днес Eventim България не просто празнува юбилей – компанията отбелязва 20 години, през които е била част от най-щастливите и лични моменти на милиони хора.

От първите концерти до най-новите фестивали, от билетния прозорец до дигиталното изживяване, Eventim продължава да стои зад всяка усмивка в публиката.