Принц Уилям и Кейт Мидълтън искат да изгонят принц Андрю от имението му в Уиндзор?

Принцът и принцесата на Уелс са решени да изгонят принц Андрю и Сара Фъргюсън от кралската резиденция „Роял Лодж" в Уиндзор, където те живеят от десетилетия, твърди кралската биографка Тина Браун.

Браун, приятелка на принцеса Даяна, която беше главен редактор на списанията Tatler и Vanity Fair, твърди, че принц Уилям и Кейт „не могат да понасят" Андрю и искат той да „изчезне".

Тя твърди, че присъствието му в Уиндзор заплашва да развали живота им в новия им дом "Форест Лодж". Двойката ще се премести там следващия месец с трите си деца Джордж, Шарлот и Луи. Принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Натискът на Уилям да изгони Андрю хвърля нова интригуваща светлина върху слуховете, че той започва да взема решенията в кралското семейство поради здравословното състояние на баща си крал Чарлз III.

Това се случва на фона на поредните скандални разкрития за принц Андрю и Джефри Епстийн, които накараха братът на краля да се откаже от титлата си херцог на Йорк.

В понеделник се появи и информация, че Андрю не е плащал наем за имението си от 22 години. Сумата за наем се оценява на около 260 000 паунда годишно.

65-годишният принц може да стане първият член на кралското семейство, който да бъде въвлечен в наказателно разследване от повече от 20 години насам.

Лондонската полиция потвърди, че „активно" разследва твърденията, че той е помолил полицейски служител да изрови компромати за Вирджиния Джуфре, чиято посмъртна автобиография излиза днес.

Според кралската биографка Браун принц Уилям дори обмисля да не кани чичо си на коронацията си.