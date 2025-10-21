Хърватинът Ивица Булян избра Теодора Духовникова и Ана Пападопулу за постановка в Народния театър

78 г. след като за първи път пиесата “Господа Глембави” на Мирослав Кърлежа е поставена у нас, тя пак ще оживее в Народния театър. Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов се събраха с колегите си във вторник, за да започнат първите си репетиции под ръководството на един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватина Ивица Булян. Той лично избра с кои актьори да работи в постановката през май. Премиерата ѝ ще е в началото на декември на голямата сцена на НТ “Иван Вазов”.