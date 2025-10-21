ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преформатиране само за Киселова - ГЕРБ и ИТН искат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21550705 www.24chasa.bg

Хърватинът Ивица Булян избра Теодора Духовникова и Ана Пападопулу за постановка в Народния театър

1372
Актьорите на първата си репетиция СНИМКА: Стефан Здравески

78 г. след като за първи път пиесата “Господа Глембави” на Мирослав Кърлежа е поставена у нас, тя пак ще оживее в Народния театър. Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов се събраха с колегите си във вторник, за да започнат първите си репетиции под ръководството на един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватина Ивица Булян. Той лично избра с кои актьори да работи в постановката през май. Премиерата ѝ ще е в началото на декември на голямата сцена на НТ “Иван Вазов”.

 

Актьорите на първата си репетиция СНИМКА: Стефан Здравески

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса