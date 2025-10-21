Издателство „Миранда“ навършва 17 години! Започнахме това приключение през 2008 година с книжки за оцветяване и картонени модели. Днес вече имаме стотици книги. Стараем се всяка една от тях да е уникална, интересна и да остане в сърцата на вас – читателите!

Благодарим ви, че сте до нас и че ни подкрепяте през всички тези години! Ще продължаваме да ви радваме с хубави книги с вълшебни илюстрации като тези на „Дивите лебеди“, забавни игри като в „Детектив Пиер“ и пълни с въображение като книгите за оцветяване на Кърби Розанес. Отбелязваме празника със специални отстъпки от 25% на всички книги с твърди корици в онлайн книжарницата ни тук - www.miranda.bg