Заличиха с черна боя графит на Новак Джокович в Белград

Рисунка на човешка фигура върху стена (графит), посветена на сръбската легенда в тениса Новак Джокович и разположена в централната част на Белград, беше заличена днес, след като бе залята с черна боя, стана ясно от публикации в социалните мрежи.

Творението е дело на архитекта и активист Андрей Йосифовски, известен като Пианиста, вдъхновено от прочутия жест на Новак, по време на тазгодишния "Уимбълдън", наподобяващ помпане на гума, пише БТА.

Графитът, на който Джокович е изобразен в тази характерна поза, имаше надпис: "Помпай, помпай, защо спря!?", но в нощта срещу вторник, 21 октомври, неизвестен извършител го заличи с черна боя.

"Помпай, помпай, защо спря?!" е част от песен, с която по време на турнира в Лондон Джокович подкрепи антиправителствените протести в Сърбия.

Авторът на творбата Андрей Йосифовски публикува днес снимки от боядисаната стена, обвинявайки привърженици на управляващите за вандалския акт.

"Те можеха да заличат само написаното "Помпай, помпай", но да задраскат фигурата на Новак, това наистина не ми е ясно. Значи, те са готови да заличат историята, само и само да управляват. Невероятно е!", каза Пианиста в коментар пред в. "Данас".

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" Джокович многократно изрази подкрепа за антиправителствените протести в Сърбия, а наскоро обяви, че се мести да живее със семейството си в Гърция.

Бившият №1 в света прехвърли в гръцката столица Атина и турнира си за мъже, след като бе обявен за предател от сръбския президент Александър Вучич.