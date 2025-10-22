Ед Шийрън: Смъртта няма да ме спре да правя музика, ще издам албум от отвъдното

Световноизвестният изпълнител Ед Шийрън разкри, че нищо, дори собствената му смърт, няма да го спре да прави музика. В интервю 34-годишният изпълнител, чийто нов албум излезе на 12 септември, разкри, че е решил да издаде специален албум след смъртта си.

Ако го надживее, неговата съпруга Чери Сийборн, майка на двете им деца, ще поеме задачата да го довърши. Дори вече е избрал заглавие за проекта: "Eject".

"Eject" е албум, който официално съм включил в завещанието си", казва Шийрън. "След мен Чери ще реши кои песни да чуе светът и ако утре си отида, музиката ми пак ще продължи да живее."

По думите му в този албум ще бъдат включени песни, които обхващат цялата му кариера — от 18-годишна възраст до последните му творби. През годините той и съпругата му ще решават кои парчета да влязат в него, информира life.dir.

"Много хора вероятно ще го намерят за странно", казва още Шийрън. "Но знам, че за много от феновете ми това ще бъде нещо наистина специално и интересно."