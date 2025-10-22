ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ед Шийрън: Смъртта няма да ме спре да правя музика, ще издам албум от отвъдното

Ед Шийрън СНИМКА: ORLEFF PHOTOGRAPHY

Световноизвестният изпълнител Ед Шийрън разкри, че нищо, дори собствената му смърт, няма да го спре да прави музика. В интервю 34-годишният изпълнител, чийто нов албум излезе на 12 септември, разкри, че е решил да издаде специален албум след смъртта си.

Ако го надживее, неговата съпруга Чери Сийборн, майка на двете им деца, ще поеме задачата да го довърши. Дори вече е избрал заглавие за проекта: "Eject".

"Eject" е албум, който официално съм включил в завещанието си", казва Шийрън. "След мен Чери ще реши кои песни да чуе светът и ако утре си отида, музиката ми пак ще продължи да живее."

По думите му в този албум ще бъдат включени песни, които обхващат цялата му кариера — от 18-годишна възраст до последните му творби. През годините той и съпругата му ще решават кои парчета да влязат в него, информира life.dir.

"Много хора вероятно ще го намерят за странно", казва още Шийрън. "Но знам, че за много от феновете ми това ще бъде нещо наистина специално и интересно."

Ед Шийрън СНИМКА: ORLEFF PHOTOGRAPHY

