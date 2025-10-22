Искаме да направим нещо, с което България да се гордее, казва продуцентът Александър Сано

Стоичков има неповторима енергия и присъствие ­трудно можеш да го "копираш"

Преди да говорим с него, с Мартин Макариев се шегувахме, че може да сме "поредните порязани от Камата"

Предстои началото на един от най-мащабните български филмови проекти, а вече всички говорят за него. История за едно момче от Пловдив, което стига до върха на "Камп Ноу" и до върха на света. Публиката ще види друга страна на Христо Стоичков - такава, каквато досега не е показвана. Задкулисни детайли, неочаквани и непознати моменти от живота на легендарната осмица ще го разкрият повече от всякога в игралния "Стоичков-Филмът". Историята му ще оживее на големия екран под режисурата на Мартин Макариев, а продуцент и част от креативния екип (с журналиста Владимир Памуков) е актьорът и музикант Александър Сано. Успоредно с това стартира и документалното риалити "Вече играеш... Стоичков", на което той ще бъде водещ и което ще проследи избора на актьора, който ще изиграе Стоичков в продукцията.

Сано разказва повече за мащабната идея, предизвикателствата и личната отговорност зад този филм. Премиерата е планирана за края на 2027 г., а продуцентът обещава, че чакането си струва.

Стоичков е отказвал неведнъж на различни хора да направят филм за него, но казва “да” на Александър Сано и режисьора Мартин Макариев.

- Как се роди идеята за "Стоичков - Филмът"?

- Интересното е, че идеята за филм за Христо Стоичков се е появявала неведнъж през годините. В различни етапи от живота му хора са му предлагали, но той винаги е отказвал. По-късно идеята за игрален филм идва от Владимир Памуков, автора на официалната му биография - "Историята". Оказа се обаче, че и моят близък приятел и режисьор Мартин Макариев отдавна мисли в същата посока. Двамата не са знаели един за друг, но съдбата ги срещна в правилния момент, за да реализират тази мисия заедно. За мен е чест и огромно удоволствие да бъда част от този екип като продуцент и приятел.

- Колко голям е рискът да се пренесат на големия екран животът и кариерата на легендарната осмица?

- Огромен. Това е проект с изключителна тежест - не само за България, но и в международен план. Христо Стоичков е емблематична фигура не само за "Барселона", а и за всички отбори и държави, в които е играл. Да пресъздадеш живота му на лента, е отговорност, която носим с уважение и респект. Най-важното е финалният резултат да получи личното му одобрение.

- Високите очаквания на публиката или на самия Стоичков към този филм са по-задължаващи и притеснителни?

- И двете. Но именно в това се крие предизвикателството. Публиката ще види неща, които не знае за човека Стоичков - отвъд легендата и футболната икона. А за нас най-голямото изпитание ще бъде неговата лична реакция. Това ще е моментът на истината за целия екип.

- Преди първия си разговор с него имахте ли опасения, че все пак той би могъл да не се съгласи?

- О, да! С Мартин често се шегувахме, че може да сме "поредните порязани от Камата". (Смее се.) Не бяхме сигурни, че ще каже "да", но бяхме решени да опитаме всичко, за да го убедим. За нас този проект не е просто престижна работа - това е кауза, гордост и послание към бъдещето.

- Той ще следи ли всичко изкъсо в работата по продукцията, или ви дава пълна творческа свобода?

- Няма как да следи всичко - Христо е изключително зает човек. Но държи да бъде информиран и споделя идеи, което ни радва. Разчита на нас и ни е дал пълна творческа свобода, защото вижда, че сме вдъхновени и отдадени на задачата да разкажем историята му по най-добрия възможен начин.

Мартин Макариев, Александър Сано, Христо Стоичков и журналистът Владимир Памуков (от ляво на дясно)

- Документалното риалити "Вече играеш... Стоичков" ще проследи и избора на най-добрия кандидат за главната роля, на което вие ще сте продуцент и водещ. Какъв човек ще търсите?

- Ще е трудно да опиша идеалния кандидат. (Смее се.) Търсим човек, който да съчетава максимално близо духа, характера и енергията на Христо. Ще изискваме много от участниците, защото това е роля, която изисква не само талант, но и огромна вътрешна сила. Като актьор знам колко сложен е образът на Стоичков и ще се старая да бъда подкрепа за всеки от тях.

- Визуална прилика или подходящ темперамент - кое ще бъде приоритет в избора на журито? Според вас какво задължително трябва да притежава точният актьор за тази роля?

- Нужно е всичко да е в правилен баланс. Това е роля, която изисква и физическа прилика, и специфичен темперамент, и харизма. Стоичков има неповторима енергия и присъствие - трудно можеш да го "копираш". Но със сигурност не си представям рус и двуметров Стоичков! (Смее се.)

- Режисьорът Мартин Макариев има ли някаква специална визия за това как да бъде представен образът на Стоичков?

- Това е въпрос, който най-добре е да зададете на него. Но познавайки Мартин, съм сигурен, че има изключително ясна визия. Той е педантичен до краен предел и ще подходи с огромна прецизност. Понякога дори ме плаши с това колко детайлно мисли всяка сцена!

- Кои ключови моменти от неговата феноменална кариера няма да бъдат пропуснати в лентата?

- Ще разберете, когато му дойде времето. Обещавам, че си струва чакането!

- Зрителите ще могат ли да видят много задкулисни детайли от най-важните му спортни успехи и лични преживявания?

- Определено. Ще има много неочаквани и непознати моменти. Публиката ще види друга страна на Христо – такава, каквато досега не е показвана.

- На този етап какви са най-големите предизвикателства?

- Всичко е предизвикателство - от първия ден досега. Всеки етап е труден, защото отговорността е колосална. Но точно това ни мотивира да продължаваме напред.

- Вие ще се изявите ли и с роля пред камерата в продукцията?

- Засега не. Но познавайки Мартин Макариев, никога не знаеш кога ще реши да те хвърли пред камерата! (Смее се.)

- Какъв ефект искате да постигнете със "Стоичков - Филмът"?

- Искаме да направим нещо, с което България да се гордее. Филм, който ще остане като отпечатък и почит към кариерата на най-великия ни футболист. Христо Стоичков е международна легенда - име, което отваря врати и буди уважение навсякъде по света. И когато някой чуе, че си българин, да ти отвърне с усмивка: Ааа, Stoichkov! Very good! Bravo!