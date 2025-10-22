Аукционна къща продава часовника и статуетките „Златен глобус“ на Джийн Хекман

Аукционна къща планира през ноември да продаде множество вещи, принадлежали на актьора Джийн Хекман, включително статуетки „Златен глобус“, ръчен часовник и картини, които той е събирал и рисувал, съобщи Асошиейтед прес и БТА.

Хекман почина на 95-годишна възраст в дома си в Санта Фе, Ню Мексико. След като се оттегли от филмовата си кариера, донесла му „Оскар“, той се посвети на рисуването, писането на романи и колекционерството.

Сред предметите на аукциона са натюрморт с японска ваза, нарисуван от самия Хекман, както и „Златните глобуси“ за ролите му в „Непростимо“ и „Кланът Таненбаум“. Включени са още книги с анотации от личната му библиотека, сценарии, плакати, филмови сувенири и изкуствени произведения, като бронзова статуя на Огюст Роден и маслено платно на модерниста Милтън Ейвъри.

Ана Хикс от международната аукционна къща „Бонамс“ коментира, че вещите за продажба „представляват интимен портрет на личния живот на Хекман“.

Каталогът включва предмети от различен ранг – от дъска за дартс Winmau на стойност около 100 долара до ръчен часовник Seiko за 600 долара. В него е включен и портрет на Хекман от художника Еверет Реймънд Кинстлър, известен с портретите си на американски президенти.

Хекман и съпругата му Бетси Аракава бяха намерени мъртви в дома си на 26 февруари, което шокира общността в Санта Фе – тихо убежище за актьори далеч от светлините на прожекторите. Според властите Хекман е починал от сърдечно заболяване с усложнения от Алцхаймер, седмица след смъртта на 65-годишната Аракава, която загива от хантавирусен белодробен синдром – рядко, но потенциално смъртоносно заболяване, пренасяно от изпражненията на заразени гризачи.

Хекман дебютира във филма Mad Dog Coll през 1961 г. Той е номиниран за „Оскар“ пет пъти и печели наградата за най-добър актьор за главна роля във „Френска връзка“ (1972) и за поддържаща роля в „Непростимо“ две десетилетия по-късно. В началото на 21 век той окончателно се оттегля от актьорството.