(Не)обвързан ли е Асен Блатечки в момента?

Отговорът - на сцената на Младежкия театър

В този спектакъл Асен Блатечки не играе гол (както в “Двама чисто голи мъже” в “Сълза и смях”). Дори е доста облечен - появява се на сцената с шапка, шал и ръкавици. Постепенно той хвърля малко по малко част от дрехите си, но режисьорското решение на Николай Урумов ни среща само с разголената душа на неговия герой, а плочките и мускулите на тялото му остават скрити дори в сублимния момент.

“Необвързани” е елегантно представление на Камерната сцена на Младежкия театър, където

мачото на българската сцена си партнира

с пастелната Мариана Миланова

Мариана е чудесна актриса в своята зрялост, на която българското кино е длъжник. По някаква неясна причина тя остана през годините леко в сянка и това е голяма загуба за по-широката публика. Добре че беше “Пътят на честта”, за да я опознаят по-добре зрителите. Асен Блатечки и Мариана Миланова в пиесата Снимки: Младежки театър

Тук персонажите на Асен Блатечки и Мариана Миланова – Мишел и Силви – са колеги в агенция за запознанства. Те описват профилите и съдбите на клиентите си в досиета и ги поставят в картонени класьори. Бизнесът постепенно замира, изместен от нови технологии, приложения и други match-making методи. Самите те копнеят за близост, сродна душа и сериозно обвързване. Сюжетът ги среща с много служебни и лични перипетии и минавайки през тях, двамата ще се сблъскат с различните лица на близостта и обвързването – страх, чувство на загубена свобода и нарушено лично пространство, рутина, битовизми... Асен Блатечки в постановката Снимки: Младежки театър

Ще се справят ли с тях? Готови ли си да платят цената? За това ли са мечтали? Авторът на пиесата Давид Фоенкинос поставя тези въпроси по

смешен и в същото време сериозен начин,

с намигване, но и с малко тъга,

без всякаква дидактика и поучителност. Затова и представлението върви леко и един час минава неусетно.

Фоенкинос е един от най-продуктивните и награждавани френски автори в момента. Написал е 15 романа, преведени на повече от 40 езика. Сред най-нашумелите му творби е романът “Деликатност”, превърнат във филм с Одри Тоту в главната роля. Макар пиесите в творчеството му да не са много, в тях прозира големият му талант и “Необвързани” е малко диамантче, открито и преведено от Георги Ангелов. С поставянето на тази пиеса изключителният актьор Николай Урумов уверено върви по своя режисьорски път, редувайки българска класика и съвременни европейски автори. Припомняме, че само преди няколко месеца той постави в Сатирата “Когато розите танцуват” на Валери Петров.

Тъй като Фоенкинос е изкушен от киното и има голям опит във филмовите сценарии, той е изградил пиесата си “Необвързани” като ситуационна комедия в стила на онези най-любимите, които можем да гледаме до безкрай - “Приятели” или “Двама мъже и половина”. Асен Блатечки и Мариана Миланова в “Необвързани” Снимки: Младежки театър

Опитното око на Ники Урумов, естествено, е открило този потенциал и текстът е разигран именно по този начин. На сцената това не е лесно, тук прескачането от кадър в кадър няма как да се случи с едно щракане на пръсти, трябва “пълнеж”, за да попаднат персонажите и зрителите в нова ситуация и ново пространство. Режисьорът се е справил с тази задача умело с помощта и на авторската музика на Христо Намлиев. Зад повърхността на това леко и смешно представление се крият по-дълбоки тематични и емоционални пластове, които всеки зрител ще открие за себе си – зависи дали иска да поплува на дълбокото, или да остане да се плацика на плиткото. И в двата случая ще се почувства освежен.