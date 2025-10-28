“Сред звездите” - 20 картини, посветени на балета и изящните женски фигури

С изложбата си във "Виваком арт хол Оборище 5" Александрина Караджова се завръща на арт сцената у нас

Вечната и универсална женственост е в основата на новата изложба на Александрина Караджова, която ще бъде подредена в салонната зала на “Виваком арт хол Оборище 5”.

Експозицията се нарича “Сред звездите” и е вдъхновена от света на балета и изящността на женската фигура. Тя приканва ценителите да пристъпят във вселена, в която фината емоционалност и изящното движение се преплитат с приказни истории и сюрреалистични елементи.

Серията започва през 2018 г. с първата балетна картина на Караджова, озаглавена “Сред звездите”. През следващите години концепцията на художничката се развива в цялостна колекция, която отразява вътрешния ѝ свят и нестихващия ѝ стремеж към красотата.

“Като художник, който през целия си творчески път изследва женствеността във всичките ѝ превъплъщения, балетната тема дойде към мен някак съвсем естествено. За мен балетът е еманация на грация, нежност и изящност. И въпреки че темата е твърде често използвана в изкуството, вярвам, че всеки художник има свой собствен поглед и подход към нея”, разказва Караджова.

В експозицията ѝ са включени 20 картини - тринадесет средни и големи платна, както и седем миниатюри. Повечето са изпълнени с маслени бои върху лен, а по много от тях има металически пигменти - бронз, мед и злато. Вплетени в звездното небе, в роклите на някои от балерините и част от останалите елементи, при определена светлина те придават особена “живост” на картините и съвременно приказно излъчване.

“Изложбата е преди всичко награда за мен самата. С нея празнувам вечната и универсална женственост, но също и даровете на моята собствена зрялост, които неминуемо съм запечатала във великолепието от цветове и приказни елементи върху платната”, казва художничката.

Александрина има участия в множество изложби у нас и в чужбина. Нейни творби красят домове и офиси по цял свят - от България до Австралия, от Германия до Южна Корея, от Финландия до Испания, от Англия до Съединените щати.

Картините ѝ разказват красиви, фини и страстни истории, като в центъра им винаги стои женското начало. Дълго време сухият пастел е предпочитаният от нея материал, впоследствие преминава изцяло към маслените бои.

Танцовото изкуство е изключително близко до душевността на художничката. От много години тя запечатва драматичността и ярките цветове на фламенкото върху платната си, а сега за новата ѝ изложба “Сред звездите” Караджова прави серия маслени картини на балетна тема, в които пресъздава деликатността и красотата на това възхитително изкуство.

Откриването на изложбата ще е на 28 октомври, вторник, в 18,30 ч. На събитието ще има интересна изненада за присъстващите - част от картините ще “оживеят” с добавена реалност чрез видеомапинга. Експозицията може да бъде разгледана до 7 ноември.

