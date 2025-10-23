Баналното среща емоционалното в автопортретите на Станислав Памукчиев

Проф. Станислав Памукчиев, чиито творби са показвани в повече от 80 самостоятелни изложби у нас и в чужбина, представи новата си серия автопортрети в столичната галерия “Арте”. Всички те за него са като общуване със собственото достойнство и несрета, сила и безсилие, мрачно предчувствие и духовна осветеност, среща на собствената тревожност с тревожността на времето, в което живеем. В картините му изплуват и силуетите на великите майстори като Рембранд, Греко, Веласкес, Гоя - на техните разбрани и недоразбрани уроци.

Големите платна в изложбата на Памукчиев са еднофигурни композиции – портрети, които се вглеждат в странната съдба на художника - обзет и обречен, победител и победен в битката за постигане на визуална форма, на пластическа плът, носеща съдържанията на съкровеното, личното.

Картина от новата изложба на проф. Памукчиев

Експозицията включва и два много ранни автопортрета от 1979 и 1984 г., които показват пътя на художника към психологическия портрет.

Проф. Памукчиев е роден на 9 май 1953 г. в София. Завършва художествената гимназия “Илия Петров” и специалност “Стенопис” в Националната художествена академия, където сам после започва да преподава. Участва в множество групови изложби, селекции на съвременно българско изкуство. През 2016 г. получава орден “Св. св. Кирил и Методий - първа степен”.

Новата му серия автопортрети са място на среща на физическото, тленното, баналното с тайната на емоционалното – психичното съдържание на аза. Те могат да бъдат разгледани до 1 ноември.

