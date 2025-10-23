От селски с квас до френски багети - рецептите на пекарка и кулинарен фотограф

Изпращат те за хляб и докато го занесеш вкъщи, той останал наполовина.

Ето за този хляб, който ни носи щастие, става дума в книгата “Никой не е по-голям от хляба”. Тя е за всички, които не сядат на масата без хляб. “Виртуозът в занаятчийското хлебарство Ралица Илиева споделя част от тайните за създаването на неустоим, красив и много вкусен хляб. От селски с квас до френски багети и безглутенов хляб. Тази книга включва печива за всеки вкус и всяка възраст. Има и понички!” Така с намигване Илиан Илиев, който се занимава с кулинарна фотография и е съавтор на майстор пекаря Ралица Илиева, представя общата им книга.

Изданието е като пътешествие из кулинарните традиции и съвременните тенденции в кухнята. В него пекарката включва както модерни и здравословни рецепти за хляб с квас и различни негови вариации, така и рецепти, които са предавани от поколение на поколение и са характерни за българските обичаи. “По този начин книгата би била полезна и в делник, и в празник. Понякога търсим по-съвременно и различно меню, с което да изненадаме и зарадваме семейството си, но при специални поводи държим на масата ни, именно чрез хляба, да оживее традицията”, казва Ралица Илиева. В книгата има също любими нейни рецепти, както и на близките ѝ, а благодарение на опита си като хлебар е подбрала и хлябове и печива, които в момента са сред най-търсените.

Ралица Илиева изучава екология, но открива истинското си призвание в кулинарията. Завършва Академия за сладкари и хлебари, след което преминава през различни пекарни, сладкарници и пицарии, където трупа опит и създава собствен стил на готвене. Участвала е в кулинарни предавания и подкасти, била е гост лектор в кулинарни курсове.

Илиан Илиев живее и работи в Англия от две десетилетия. През професионалния си път се е докоснал до журналистическата, сценичната, събитийната, архитектурната и рекламната фотография. Автор е на изображенията в над 200 кулинарни книги и е издал 15 собствени. Води курсове и майсторски класове по кулинарна фотография, участвал е като лектор и гост в различни форуми и подкасти, включително TED Talks. Реализирал е над десет изложби в България и чужбина, носител е на десетки награди за фотография. Илиан е сред най-добрите фотографи с телефон в световен мащаб.

“Никой не е по-голям от хляба” излиза с логото на издателство “Хермес”.

