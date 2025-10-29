22 оригинала на Жорж Папазов в Българския културен институт в Париж

22 оригинални картини на известния модернист Жорж Папазов ще бъдат показани в Българския културен институт в Париж. Сред тях ще са негови ранни платна от 20-те години на миналия век, както и от по-късните му години във Франция - всичките са част от личната колекция на мецената Георги Василев.

Селекцията на творбите в изложбата “Жорж Папазов. Завръщане у дома” проследява визуалната и тематичната еволюция в изкуството на художника - от експериментите му със сюрреалистичната форма до по-абстрактните и философски наситените му композиции.

Жорж Папазов (1894-1972) е роден в Ямбол. Напуска България млад и следващите 10 години живее в Прага, Виена, Мюнхен и Берлин. В този период намира своето призвание, учи се от най-прогресивните художници и преживява непосредствено пулса на европейската авангардна сцена. Пристига във френската столица на 1 януари 1924 г. и бързо се налага на художествената сцена - работи с известни галеристи, а статии за него пишат най-нашумелите критици на времето. Макар да живее и да работи във Франция, той никога не прекъсва връзката си с България, където се завръща неколкократно с изложби и лекции.

Картините на Папазов, които ще бъдат показани в Париж, са от личната колекция на Георги Василев. СНИМКИ: БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПАРИЖ

Новата изложба с негови платна се прави в момент на силен интерес към творчеството на Папазов. Центърът “Жорж Помпиду” в Париж прие в колекцията си картината му “Мечтание” (1925), която е дарение от Георги Василев. Тя вече е част от постоянната експозиция там редом до творби на Дали, Танги, Де Кирико и Магрит. Сега в “Жорж Папазов. Завръщане у дома” ще бъдат включени и няколко произведения на Ман Рей, Жул Паскин, Марсел Дюшан и Андре Дерен - автори, с които Папазов споделя време, среда и артистичен кръг в Париж през 20-те и 30-те години на ХХ век.

Откриването на експозицията ще е на 30 октомври, четвъртък, в 18,30 ч. Тя може да бъде разгледана до 5 декември в галерията на Българския културен институт в Париж.