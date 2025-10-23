ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Рокмузикант среща тъмната страна на славата

Сорка О’Донован мечтае за приключения далеч от крайбрежното селце в Ирландия, където е израснала. Когато среща харизматичния, но беден музикант Кон Дейли, животът й се преобръща завинаги. Двамата заминават за Лондон с големи надежди, но бързо се сблъскват с реалността на имигрантството. И тогава, на ръба на отчаянието, Кон и рокбандата му пробиват в музикалния бизнес. Двамата влюбени откриват охолния живот, но и тъмната страна на славата.

“Последната любовна песен” е един от ранните романи на Лусинда Райли и за първи път излиза на български от издателство “Хермес”.

