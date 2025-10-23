Книга игра разкрива тайните на Египет

Добре дошли в Древен Египет! С новата книга игра “Проклятието на фараона” (изд. “Фют”) ще попаднете в 1160 г. пр. н. е. и ще се впуснете в опасно приключение. В залата на свещените свитъци е извършена кражба. Вашата задача е да откриете крадците. Ходът на събитията зависи от вашите решения! На всяка страница от тази вълнуваща и динамична книга ще разполагате с различни възможности за избор. Сами ще избирате по кой път да вървите и какви рискове да поемате. Колелото на съдбата ще ви помага да вземате решения. Внимавайте, защото в горещите пясъци на пустинята са скрити съкровища, но дебнат и коварства! Междувременно ще научите много за живота в Древен Египет, египетските богове, мумиите, йероглифите.

