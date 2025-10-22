Първият съпруг на Дженифър Лопес: Лъжеше и ми изневеряваше, а сега се прави на жертва

Първият съпруг на Дженифър Лопес коментира наскорошните твърдения на певицата, че никой от четиримата ѝ бивши съпрузи никога не я е обичал истински.

Охани Ноа публично заяви, че звездата му е изневерявала по време на брака им. Лопес се омъжи за него през 1997 г. Той я помоли в социалните мрежи да спре да се прави на „жертва". „Спри да ни унижаваш. Спри да ме унижаваш, като се правиш на жертва. Проблемът не е в нас. Не съм аз. Проблемът си в теб. Не можа да се контролираш", написа 51-годишният Охани. Той напомни на 56-годишната звезда, че е била омъжена четири пъти и междувременно е имала „безброй връзки". „Била си обичана многократно. Имала си добри връзки... Като например с мен."

След това бившият сервитьор заяви, че е бил дълбоко влюбен в Дженифър и се е преместил в друг щат заради нея. „Преместих се, за да те подкрепя, защитавам и грижа за теб. Аз съм любящ и прекрасен човек. Честен, никога не съм лъгал, никога не съм се държал неподходящо, никога не съм ти изневерявал. Отнасях се добре с теб. Бях твърде добър за теб".

Той отбеляза, че въпреки любовта си, певицата е избрала „богатството и славата" и му е изневерявала, докато той се е опитвал да спаси връзката до последно: „Ти избра славата и богатството пред нашата връзка. Ти избра да ме лъжеш и изневеряваш. Аз дори се опитах да спася брака. После ме умоляваше да остана женен, за да избегнеш негативната преса, която те тревожеше най-много".

Според Ноа, в крайна сметка той е взел решението да се разведе (11 месеца след сватбата) и световноизвестната звезда трябва да се срамува от миналото си: „Не можех повече да остана и да търпя постоянните лъжи. Затова те напуснах. Просто кажи истината веднъж. Нека хората знаят, че ти си проблемът. Трябва да се срамуваш; трябва да се срамуваш от себе си [не от бившите си]".

Охани Ноа и Дженифър Лопес се запознават през 1996 г. в ресторант в Маями, където той работи като сервитьор. Двойката се жени в началото на 1997 г., а 11 месеца по-късно Охани подава молба за развод.

Скоро след това певицата започва да се среща с Пи Диди, а след това се омъжва за танцьорката Крис Джъд. Бракът им продължава девет месеца - развеждат се през лятото на 2002 г. След развода Дженифър се запознава с Бен Афлек и до края на 2002 г. двойката обявява годежа си. Те са една от най-красивите двойки в Холивуд, но неочаквано прекратяват годежа си през 2003 г. Година по-късно Лопес се омъжва за приятеля си Марк Антъни, от когото ражда близнаци през 2008 г. - син Макс и дъщеря Ема. Двойката се развежда през 2011 г., съобщи БГНЕС.