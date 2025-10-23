1000 кандидати за слава на конкурса "Опералия", до сцената достигат двайсетина

През 2010 г. Соня Йончева не знаела, че ще участва в надпреварата – брат ѝ пратил кандидатура от нейно име, без да я уведоми

Всяка година международният конкурс за млади оперни певци “Опералия” получава между 700 и 1000 кандидатури. Първото им пресяване става чрез гледане на техни видеозаписи. Имаме специални хора в журито, които се занимават само с това. На одобрените кандидати се изпраща съобщение да попълнят официално кандидатурите си, те се подават и започват изслушванията на живо. В крайна сметка до конкурса се допускат между 30 и 40 души, като до полуфиналите остават двайсетина. Това разкри в сряда вицепрезидентът на конкурса Алваро Доминго. Той е син на основателя на конкурса Пласидо Доминго и заедно с баща си и със Соня Йончева са вече в София и присъстват на междинните кръгове, които се провеждат в зала “България”.

Финалът и церемонията по награждаването са в неделя, като събитието ще се предава по един международен тв канал – Medici, и един български – TV1. Галаконцертът е под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

Първата награда при мъжете и жените е по 30 000 долара, втората – по 20 000 долара, а третата – 10 хиляди. Специална награда от 15 000 долара се връчва на името на голямата шведска певица Биргит Нилсон, но само на участници, които са изпълнили арии на Рихард Щраус или Рихард Вагнер.

“Опералия” има специален раздел за сарсуела – вид латиноамериканска оперета. Тя е въведена като категория две години след възникването на конкурса през 1995 г. и в рамките ѝ се връчват две награди – за жени “Пепита Ембил де Доминго” и за мъже - “Дон Пласидо Доминго” по 10 000 долара. Това са всъщност имената на двамата родители на Пласидо Доминго, които са били прочути изпълнители в този жанр. Самият Пласидо Доминго ще дирижира оркестъра по време на изпълненията в тази категория.

“Ако не беше сарсуелата, аз изобщо нямаше да стана оперен певец”, сподели в сряда великият изпълнител. И разказа, че на 16-годишна възраст, след като се занимавал дълги години с пианото, му се наложило да излиза на сцената с родителите си, а понякога – дори да замества в оркестъра липсващ музикант.

“Те изнасяха по две представления на ден, а понякога и по три. Или пък в останалата част от денонощието се налагаше да репетират нови спектакли. Беше изключително изтощително, още повече че в сарсуелата трябва и да се говори, което е много по-трудно, отколкото само да се пее”, призна Доминго.

Участниците в “Опералия” по свое собствено желание участват в категорията за сарсуела и тяхното изпълнение в нея се оценява отделно, каза той. Участниците очакват присъдата на журито след четвърфиналите.

“Опералия” е пътуващ конкурс и всяка година се провежда на различно място. Изборът на София е направен, от една страна, заради дълбоката следа, която са оставили в оперното изкуство на ХХ век великите български гласове. А от друга – заради подкрепата и помощта на продуцентската компания на Соня Йончева SY11. Самата тя печели конкурса през 2010 г., когато той се в провежда в миланската “Скала” и оттам започва международната ѝ кариера. Преди това има още един български певец, който го е печелил – басът Орлин Анастасов.

“Аз нямаше да участвам в този конкурс, ако не беше брат ми. Той е взел две мои видеа, попълнил, без да ми каже, формуляр и дори отбелязал, че ще участвам и в категорията за сарсуела. Бях изключително изненадана, когато получих съобщение, че съм допусната и още по-изненадана, когато го спечелих”, каза Йончева.

Мястото на провеждане на изданието на “Опералия” догодина все още не избрано, тъй като има много кандидатури. Засега води тази на Шанхай, обясни Алваро Доминго.