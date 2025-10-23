Рекорд! 10 хил. лв. за концерта на Тони Стораро и местата се разпродадоха

“Ето защо обраха Лувъра”, шегуват се в социалните мрежи

10 хиляди лева билет за концерт у нас - толкова са готови да дадат фенове, но не за Тейлър Суифт, Лейди Гага, Бионсе или Елтън Джон, а за Тони Стораро. Фолкпевецът подготвя голям концерт догодина по повод 50-ия си юбилей.

Той е напът да бие всички рекорди сред българските изпълнители по скъпи билети. Цената конкурира изпълнители като Мадона и Деми Ловато.

“Времето лети бързо, неусетно почти. Догодина и аз ще вляза в клуба на 50-годишните. За личния си празник реших да направя това, което мога най-добре - да пея” - така Стораро обяви в социалните мрежи концерта си година по-рано.

Всъщност цените започват от 40 лв. и достигат до 10 000 лв., а мястото ще е “Арена 8888”. Рекордната сума е за VIP сепарета с 8 места, което включва вечеря, алкохол и лична среща с изпълнителя. Въпреки високата цена билетите вече са разпродадени, като са останали сепарета за по 6 хил. лв.

Заедно с Тони Стораро на сцената ще бъдат музикантите от бенда на Василис Карас, както и други певци, които все още се пазят в тайна. Обикновено при гръцките изпълнители има такива специални сепарета на концертите им у нас. Цените обаче при Никос Вертис например, който ще пее в София през януари, са по-ниски - най-скъпото сепаре за 10 човека е 5000 лв.

За никого вече не е тайна, че обирът в Лувъра е извършен с ясната цел крадците да финансират закупуването на билети за концерта на Тони Стораро; 10 бона билетът - продавам бъбрек и съм там!; Това не е концерт, а инвестиция! са само част от забавните шеги в социалните мрежи.

Софи Маринова също ще отпразнува своя юбилей с голям концерт на същата сцена - на 5 декември тази година. С нея на сцената ще излязат и “Ку-Ку бенд”. VIP местата на първия ред са “само” по 1000 лв. Догодина и Константин ще влезе в клуба на 50-годишните с концерт в “Арена 8888” на 21 март. Билетите при него стигат до 160 лв.