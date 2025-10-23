Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин Монро

Шест десетилетия след смъртта на холивудската легенда Мерилин Монро, група частни следователи и независими експерти настояват за ексхумация на тялото ѝ, с цел да се извърши ново съдебномедицинско изследване. Новината беше съобщена от изданието RadarOnline.com и предизвика широк обществен интерес.

Мерилин Монро беше намерена мъртва на 5 август 1962 г. в дома си. Тогава 36-годишната актриса беше открита в леглото си, а близо до нея се намираха празни опаковки от медикаменти. Официалният доклад на властите заключава, че причината за смъртта е вероятно самоубийство вследствие на предозиране.

Оттогава обаче около случая съществуват редица противоречия и конспиративни теории, според които Монро може да е станала жертва на убийство, извършено с цел да бъдат прикрити лични и политически връзки с президента Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт Кенеди.

Частен детектив, който от години проучва случая, обяви, че е време да бъде извършена нова проверка на доказателствата, пише Дир.бг.

"Истината трябва да бъде установена, без значение на каква цена. Смъртта на Мерилин Монро виси като сянка над Лос Анджелис и е необходимо да се внесе яснота, за да има справедливост", заяви той.

По думите му, съвременните технологии биха позволили по-прецизно токсикологично изследване и ДНК анализи, които не са били възможни по време на първоначалната аутопсия през 1962 г.

Съмнения относно официалната версия за самоубийство изразява и д-р Томас Ногучи, тогавашен съдебен лекар в Лос Анджелис, който е извършил аутопсията на Монро. По негови думи, част от материалите и органите, които са били взети за изследване, мистериозно са изчезнали от лабораторията.

"Това е необичайно и необяснимо изчезване на важни доказателства, които биха могли да имат ключово значение за определяне на точната причина за смъртта", посочва Ногучи.

Смъртта на Мерилин Монро остава една от най-големите загадки в историята на Холивуд. Въпреки множеството разследвания, въпросите около последните часове от живота ѝ продължават да предизвикват интерес и спорове.

Експертите са на мнение, че евентуална ексхумация може да даде нови отговори, но също така и да отвори нови въпроси относно начина, по който е била проведена първоначалната аутопсия и последвалото разследване.