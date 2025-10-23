ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

Полицаи помогнаха на възрастна жена: закараха я до вкъщи с тежък багаж (Снимки)

Полицаите натоварили багажа на жената и я закарали до дома ѝ. Снимка: Фейсбук

Столични полицаи помогнаха на възрастна жена да се прибере до вкъщи, понеже била сама и с багаж. Униформените я забелязали и ѝ предложили да я закарат до дома. Свидетел на случката разказа за нея във фейсбук, а от МВР по-късно уточниха, че е било в района на Първо районно.

"Днес станах свидетел на нещо, което ме върна във времето, когато хората си помагаха без да чакат нещо в замяна. Двама мъже в униформи видяха възрастна баба, изморена и натоварена, беше седнала на тротоара с покупките от магазина. Докато минавах през тях, чух, че ѝ предлагат да я закарат до тях. Въпреки че снимах без позволение не се сдържах да не споделя с вас този прекрасен жест. В свят, в който всеки бърза за себе си, тези двама господа ми напомниха как изглежда добротата. Поклон и адмирации за добрият пример!", разказва свидетелят Николай-Емил Шопов.

Полицаите натоварили багажа на жената и я закарали до дома ѝ.

