Емили и Деян Влайкови - доскоро шампиони по танци, играят във филм за ужасите на дрогата

Емили и Деян Влайкови са брат и сестра, които преди време се прочуха на танцовия подиум. Те бяха 9-кратни шампиони на България, 10 поредни години първи в ранглистата и носители на Купа България, както и призьори от много престижни международни турнири. Преди да извоюват с много труд, упоритост и талант собствената си известност, Емили и Деян са били споменавани в медиите като деца на известния дипломат Радко Влайков (към момента посланик на България в Румъния) и внуци на финансовия министър от правителството на Иван Костов - Муравей Радев.

Сега Емили и Деян Влайкови участват в късометражния филм Fallaway, който показва ужасите на дрогата и колко лесно млад човек може да потъне в бездната им. Филмът ще се излъчва в училищата като част от кампанията за превенция на употребата на наркотични вещества от подрастващите. Емили е завършила психология във Великобритания и има магистърска степен от НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, а брат Деян, който е година и половина по-малък, учи международни икономически отношения в УНСС.

Първата прожекция бе онзи ден в ЧЕСОУ "Дорис Тенеди" в столичния квартал "Белите брези", а в последвалата дискусия с гимназистите се включиха и актьорите във филма - Дарин Ангелов, Стелиан Радев, Емили и Деян Влайкови.

Филмът проследява историята на 18-годишната състезателка по спортни танци Анджелика (изиграна от Емили). Тя е скромно, добро и отговорно момиче, както и амбициозен спортист с над 10-годишна успешна кариера в танците. Случайно се запознава с наркозависимия музикант Дамян (в ролята е Стелян Радев), в когото се влюбва и така бива въвлечена в спиралата на наркотиците. В крайна сметка, заради своя грешен избор тя проваля живота и кариерата си. Плакатът на филма с участието на Емили Влайкова, Дарин Ангелов, Стелиян Радев и Деян Влайков. Режисьор е Мартина Троанска. Дарин Ангелов с Емили Влайкова в кадър от филма

"Филмът представя една лична история, доказваща нагледно, че започне ли се веднъж с наркотиците, дори и с най-леките, изходът може да бъде пагубен", коментира Емили Влайкова преди прожекцията.

Идеята на филма се ражда, докато тя е в Лос Анджелис, където живее в квартира, намираща се в непосредствена близост до MacArthur Park - място, където са се приютили много бездомни наркозависими.

Емили се запознава с много такива младежи и използва познанията си по психология, за да разговаря с тях и да научи повече за миналото им и какво ги е подтикнало да посегнат към наркотичните вещества.

Самото заглавие на филма Fallaway пък е заимствано от това, с което тя самата се е занимавала дълги години - спортните танци.

Фолъуей е фигура именно от спортните танци, при която партньорите правят крачка назад, като запазват контакт.

Във филма Емили танцува с брат си Деян, така както са го правили цели 17 години в реалния живот, затова присъствието им в кадър е толкова плътно и реалистично.

Емили Влайкова е завършила бакалавърска степен по психология в University of Derby, Великобритания, и магистърска степен в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". В момента тя развива успешна кариера като модел, а също така има опит пред снимачната камера от участие в музикални клипове и реклами. Емили и Деян са 9-кратни шампиони на България по спортни танци, 10 поредни години първи в ранглистата и носители на Купа България, както и призьори от много престижни международни турнири.

Брат Деян е по-малък с година и половина от нея, той е 4-ти курс студент по Международни икономически отношения в УНСС. Може и един ден да поеме по дипломатическия път на баща си Радко, който навремето бе говорител на Министерството на външните работи и посланик в Сърбия и Румъния, но засега младият Влайков се занимава сериозно с ТикТок канала си. Деян има също участия в няколко български и чуждестранни филма и реклами, преди да се снима във Fallaway.

Заради професията на баща си Емили и Деян са живели в пет различни държави, но и двамата са възпитани в патриотичен дух и обич към родината. Като млади хора с активен живот и много приятели в България те смятат, че има нужда повече от всякога у нас да се говори по темата за опасността от наркотиците, но на разбираем за младите хора език. И филмът Fallaway в действителност е чудесен пример за това.