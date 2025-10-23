Община Монтана ще отбележи Деня на народните будители с концерт на Коцето Калки и MEDICUS

Община Монтана ще отбележи Деня на народните будители с концерт на Костадин Георгиев – Калки и група MEDICUS. Той ще се състои в навечерието на празника – на 31 октомври, от 18:00 ч. в залата на Народно читалище „Разум 1883".

Концертът носи името на новия албум на Коцето-Калки, озаглавен „Лично за тебе". В него ще прозвучат и хитове като „Векът на Любовта", „Кошница с мечти" и „Freedom & Love". Наред с тях ще бъдат изпълнени и песни, които всички биха запели като "Хубава си, моя горо".

Заедно с Калки и MEDICUS на сцената ще излязат пианистката и поп певица Мартина Табакова и музиканта и композитор Момчил Колев.

Концертът e с вход свободен.