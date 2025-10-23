ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СЗО: Повече от 7 млрд. долара са необходими за въз...

Силви Вартан в София: Толкова е хубаво отново да съм тук

Силви Вартан СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

Френската легенда Силви Вартан се завърна в София. Една от най-ярките световна звезда с български корени е специален гост на 11-ото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри.

"Толкова е хубаво да бъда отново тук!", заяви иконата, която бе посрещната в София от директора на фестивала  Жаклин Вагенщайн.

 Силви Вартан се сбогува с българските си почитатели чрез два грандиозни концерта през 2018 година в София и Варна и оттогава не е имала публични изяви на българска земя, припомня БГНЕС.

В петък 24 октомври, тя ще участва в церемонията по награждаване на  фестивала, а по-рано през деня ще участва в пресконференция. В рамките на церемонията в Зала 1 на НДК утре вечер Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна „звезда" – режисьорката Агнешка Холанд.

На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев „Силви Вартан. От любов", посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота", дело на режисьора Кен Скот

