Водач е тежко ранен след челен удар в камион на ок...

Владо Пенев не допусна големи компромиси в живота или работата

1520
Владо Пенев

В живота си няма големи компромиси, недостойни постъпки или случки, от които да се срамува. В работата си е пример за професионализъм и талант, какъвто малцина притежават.

Това е любимият актьор Владимир Пенев, който за първи път не е планирал нещо специално за рождения си ден днес. И ще си почива - все пак, откакто се пенсионира, се опитва да забави темпото и да има повече време за себе си.

Невинаги това се получава - този сезон участва в 7 спектакъла на Народния театър, предстои му да започне снимки на продължението на "Под прикритие", а от началото на 2026-а ще е на малкия екран с новия сериал на БНТ "Мамник", в който изпълнява главната роля.

Ние му желаем здраве, нови приключения и още красиви места, които да покорява!

Владо Пенев

