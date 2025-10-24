Подкаст: Надежда Трифонова е у дома си в БГ радио - не само защото Богдана, майка й, е там, а и заради мотивацията “българска музика”

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Надежда Трифонова и Анатолий Попов в студиото на ,,24 часа от живота'' Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Надежда Трифонова е едно от най-новите и усмихнати лица или по-точно гласове на БГ Радио

Живее в дом, където радиото не спира, защото майка й е Богдана Трифонова - емблема на медията със сутрешното токшоу "Стартер". Затова и в тази къща винаги звучи българска музика.

“Да виждаш някой толкова отдаден на каузата на БГ Радио да разпространява и подкрепя българската музика, винаги ми е било мотивация. И аз искам да имам такава работа, която много да обичам, защото вярвам, че това е най-важното”, казва младата радиоводеща в подкаста “24 часа от живота”.

След като завършва “Медии и комуникация” в университета в Грьонинген, Нидерландия, Надежда взема решение да се върне в България. Липсата на семейството и приятелите се оказва по-силна от всички удобства на чужбина. “Нидерландия като държава е страхотно място за живеене, но това не беше моето вкъщи. Всеки път, когато си събирах багажа, за да се върна там, ставаше все по-трудно да си казваме “довиждане” със семейството ми”, обяснява тя защо се е прибрала.

Освен радиото другата ѝ страст е кулинарията – любов, която се появява още в тийнейджърските години. На една Коледа получава куп тематични подаръци, свързани със сладкарството, и оттогава не спира да експериментира в кухнята. “Винаги ми е било страст, защото обожавам сладкото, но открих, че ми действа и като медитация”, казва радиоводещата.

 Какво още разказва Надежда Трифонова, слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.

