Почина един от изпълнителите на култовата песен от 80-те Tainted Love (Видео)

Изпълнителят на електронна и поп музика Дейв Бол, част от популярното дуо Soft Cell, почина на 66-годишна възраст. Групата е известна с култовата песен Tainted Love, която е кавър на Глория Джоунс от 1984 г. и на която рокаджията Мерилин Менсън направи нова хард версия, която отново се превърна в световет хит.

Неговият колега и приятел Марк Алмънд сподели: „Той винаги ще бъде обичан от феновете на Soft Cell, които обичат музиката му, а музиката и паметта му ще живеят".

Бандата е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Soft Cell са пионери на синт-поп звука, който стана популярен през 80-те години на миналия век.

Дебютният им албум Non-Stop Erotic Cabaret се смята за класика на електронната музика, пише NOVA.

Бол е починал спокойно в съня си в дома си в Лондон в сряда, 22 октомври, само седмици след като изнесе концерт със Soft Cell на фестивала Rewind в Хенли на Темза.

Алмънд описа колегата си от групата като „прекрасен, брилянтен музикален гений", добавяйки: „Той беше сърцето и душата на Soft Cell и аз съм много горд с наследството ни".

„Благодаря ти, Дейв, че беше огромна част от живота ми и за музиката, която ми даде. Нямаше да съм там, където съм, без теб", сподели още той.