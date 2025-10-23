ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Колизея отвориха за пръв път тайния коридор на К...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21566874 www.24chasa.bg

Почина един от изпълнителите на култовата песен от 80-те Tainted Love (Видео)

5068
Дейв Бол. Снимка: Инстаграм/Дейв Бол

Изпълнителят на електронна и поп музика Дейв Бол, част от популярното дуо Soft Cell, почина на 66-годишна възраст. Групата е известна с култовата песен Tainted Love, която е кавър на Глория Джоунс от 1984 г. и на която рокаджията Мерилин Менсън направи нова хард версия, която отново се превърна в световет хит.

Неговият колега и приятел Марк Алмънд сподели: „Той винаги ще бъде обичан от феновете на Soft Cell, които обичат музиката му, а музиката и паметта му ще живеят".

Бандата е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Soft Cell са пионери на синт-поп звука, който стана популярен през 80-те години на миналия век.

Дебютният им албум Non-Stop Erotic Cabaret се смята за класика на електронната музика, пише NOVA.

Бол е починал спокойно в съня си в дома си в Лондон в сряда, 22 октомври, само седмици след като изнесе концерт със Soft Cell на фестивала Rewind в Хенли на Темза.

Алмънд описа колегата си от групата като „прекрасен, брилянтен музикален гений", добавяйки: „Той беше сърцето и душата на Soft Cell и аз съм много горд с наследството ни".

„Благодаря ти, Дейв, че беше огромна част от живота ми и за музиката, която ми даде. Нямаше да съм там, където съм, без теб", сподели още той.

Дейв Бол. Снимка: Инстаграм/Дейв Бол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса