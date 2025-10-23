ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш съпруг застреля жена си пред университет

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21567896 www.24chasa.bg

Венета Райкова: Не влизайте в битка за трона, седнете на свободния

2708
Венета Райкова СНИМКА: bTV

Освободената от Би Ти Ви водеща на предаването "Преди обед" Венета Райкова си слага Аскеза (доброволно самоограничаване) и излиза от социалните мрежи за един месец.

"Игра на тронове - така определям скорпионските дни от днес до 22.11. За да се мине по-лесно през тях аз ви съветвам - не влизайте в битка за трона. Гледайте как другите го правят и се забавлявайте. После се огледайте за свободен трон и седнете на него. Аз взимам Аскеза - без социални мрежи, ще съм с вас след този срок. Как и защо се прави Аскеза съм описала в книгата ми "Абракадабра", написа в инстаграм Райкова.

През последните дни тя публикува снимки от Париж, където вероятно се отдава на релакс след раздялата с Би Ти Ви.

Венета Райкова СНИМКА: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса