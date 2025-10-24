Опитали да убият Пи Диди в затвора

Друг затворник е опитал да убие рапъра Пи Диди в затвора, като притиснал нож в гърлото му.

Това разказа пред "Дейли мейл" неговият близък приятел Чарлучи Фини.

"Той се е събудил с нож, опрян в гърлото му. Не знам дали е успял да го отблъсне или надзирателите са влезли", разказа Фини.

Случката се разиграла в затвора в Ню Йорк, където рапърът в момента излежава присъда за трафик на жени с цел проституция. Според приятеля на 55-годишния рапър нападението с нож е по-скоро опит за предупреждение, отколкото такъв за убийство.

Адвокатите на Пи Диди на няколко пъти повдигаха въпроса за сигурността му по време на дългия процес срещу него. Повече от година Пи Диди е в затвора, като междувременно бяха разпитвани свидетели срещу него.

Защитата му дори поиска той да изкара остатъка от присъдата си в затвор в Ню Джърси, но засега няма решение по въпроса.