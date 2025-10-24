ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

Ким Кардашиян: Имам мозъчна аневризма

Ким Кардашиян Снимка: Instagram/@kimkardashian

Американската медийна звезда Ким Кардашиян обяви публично, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикации в американски медии от четвъртък, пише БТА. 

Кардашиян разкри диагнозата си в тийзър за седмия сезон на риалити шоуто „Семейство Кардашиян", чиято премиера се излъчи по платформата Hulu, се посочва още в съобщенията. От думите ѝ не става ясно дали звездата е имала симптоми или не.

Представителят на Кардашиян по връзки с обществеността, както и нейният адвокат, не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

По-рано тази година Кардашиян даде показания по делото срещу банда крадци, обвинени в кражба на бижута на стойност милиони евро от нея по време на въоръжен грабеж в Париж през Седмицата на модата през 2016 г., припомня агенцията.

