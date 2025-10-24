Пенчо Ковачев и книгата му „Тая жена животът. Йордан Радичков – от Дописник до Класик“ с представяне на Радичковите дни в Берковица

Писателят и журналист от „24 часа" Пенчо Ковачев представи в град Берковица книгата си „Тая жена животът. Йордан Радичков – от Дописник до Класик" (издадена с подкрепа на Министество на културата и книгоиздателска къща „Труд"), посветена на живота и творчеството на сладкодумния северозападен разказвач.

Читалище „Иван Вазов" в града се превърна в уютно място на срещата на писателя с почитателите му. Авторът сподели интересни истории, свързани със Северозапада, с любовта и с вдъхновението, което черпи от Радичков. Събитието бе част част от програмата на Радичковите дни в Берковица.

Представянето бе уважено и от кмета на община Берковица г-н Радослав Найденов. Водещ на литературната вечер беше г-жа Петя Генова, която прочете откъс от книгата пред присъстващите и допринесе за топлата и вдъхновяваща атмосфера на срещата.

В книгата Ковачев е описал най-важните събития в живота на Радичков, като разрушаването на родното му село заради архитектурна грешка; като тройкаджия от Берковската гимназия; поводът да се обърне към религията; причината да напусне не само София, но и Духовната семинария; кореспондентството му от Враца; първата му (непозната до сега) дописка; първият му (непознат до сега) фейлетон; работата във вестниците „Народна младеж", „Вечерни новини", „Литературен фронт", а след това като сценарист в Киноцентъра; брак, деца; първа книга; първи игрален филм; първа пиеса; първи признания и първи шамари от критиката... Водопадът от неизвестна интересна фактология продължава в животоописанието на Йордан Радичков, както за битието му до 10 ноември 1989 година, така и след демократичните промени.

В книгата са публикувани ексклузивни снимки от живота на Йордан Радичков, семейни кадри и свързани в професията му, дипломи, корици на негови книги и др. Рисунката на корицата е специален подарък от художника Стефан Десподов.

Пенчо Ковачев е част от журито на шестото издание на Националната литературна награда „Йордан Радичков" и е автор на 12 книги. В богатата си кариера е бил заместник-главен редактор на „Трудово дело" и „Стандарт", главен редактор на „Кеш" и списание „Св. Валентин", директор на новинарската емисия на БНТ, както и журналист и коментатор във вестник „24 часа".