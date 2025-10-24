ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианският дизайнер Роко Бароко за първи път у нас, получи "Златна игла"

Церемония по награждаването на Роко Бароко със Златна игла на Академията за мода в категория „Най-добър чуждестранен дизайнер" за 2025 година. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

Академията за мода връчи първата награда "Златна игла" за тази година на световноизвестния италиански дизайнер Роко Бароко в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер". Най-високият български приз за постижения в модния дизайн бе връчен от проф. Любомир Стойков, който е председател на Академията за мода. 

Роко Бароко и проф. Любомир Стойков веднага след приключването на ревюто Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Роко Бароко и проф. Любомир Стойков веднага след приключването на ревюто Снимки: Академия за мода / Петър Станев

 „Маестро Роко Бароко е изтънчен класик в модния дизайн, който впечатлява с микса между висшата мода и реалния живот!", каза проф. Стойков.

„Благодаря, благодаря, благодаря за тази голяма награда! Искам преди всичко благодаря, че ме поканихте тук в София. Изключително съм щастлив да бъда в тази прекрасна страна и се надявам по-скоро да се върна отново тук!", отвърна Роко Бароко.  

Момент от ревюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Момент от ревюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев

Сред основанията с това отличие да бъде удостоен прочутият дизайнер е и дългогодишното му топло отношение към България и българските ценители на изискания стил, както и неговото решение да покаже пред родна публика своята най-нова колекция висша мода.  

Ревюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Ревюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Модел от еевюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев
Модел от еевюто висша мода на Роко Бароко Снимки: Академия за мода / Петър Станев








