Внуци на Астрид Линдгрен завеждат дело заради лимонада "Пипи" в Хърватия

Внуци на шведската писателка Астрид Линдгрен завеждат дело срещу хърватски производител на безалкохолни напитки заради Пипи Дългото чорапче.

Дело, заведено от потомците на шведската авторка на детски книги Астрид Линдгрен, относно маркетинга на лимонада, наречена „Пипи" (Pipi), изненада хърватските производители на напитката, носеща същото име, съобщи ДПА.

„Ние в Pipi бяхме наистина изненадани от последните съобщения в шведските медии, тъй като нашата компания и „Астрид Линдгрен" АД (Astrid Lindgren AB) не са конкуренти в никоя област на бизнеса", каза представител на компанията за напитки пред ДПА в отговор на запитване, цитира БТА.

Авторката почина през 2002 г., припомня германската агенция. Шведската компания Astrid Lindgren AB, която е собственост на децата и внуците на авторката, заведе дело срещу производителя на безалкохолни напитки, след като получи регистрация на търговска марка в Швеция.

Внукът на Линдгрен – Оле Найман, потвърди това пред ДПА, след като шведските медии разгласиха случая.

„Ако някой използва името Пипи в търговски контекст без наше разрешение и също така го свързва с Пипи Дългото чорапче на Астрид Линдгрен, ние сме длъжни да предприемем действия", казва Найман, цитиран от местния вестник „Вимерби тиднинг".

Според уебсайта на напитката, „Pipi" – изписано само с едно „p" в средата, за разлика от името на героинята на Линдгрен, която се изписва с две „р" – съществува от 1971 г. В него се посочва още, че лимонадата е кръстена на известната Пипи Дългото чорапче, измислена от Астрид Линдгрен. В продължение на много години емблемата върху бутилките изобразяваше русо момиче с плитки и лунички, напомнящи за Пипи Дългото чорапче. Отскоро тя изобразява млада жена, която представя порасналата Пипи.

Производителят – Pipi Beverages, също се позовава на дългата история на напитката, посочва ДПА. Компанията заяви, че марката „Pipi" е изградила добра репутация и признание на пазара в продължение на повече от 50 години.