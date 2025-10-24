Силви Вартан: Бях дете, когато влакът ни тръгна от България, порастнах за 5 минути

За мен българският език е изключителен. Никога не съм го забравяла, но речникът ми е на 8-годишно дете. Разбирам всичко, но не мога да говоря толкова.

Това обясни световната звезда с български корени Силви Вартан, която е у нас за фестивала "Синелибри".

Тя е родена в софийското село Искрец – най-близкото място с медицински център в близост до Лакатник, където баща й Жорж Вартанян евакуира семейството си поради бомбардировките на София. Не е навършила 8 г., когато с родителите и брат си емигрират във Франция.

"Бях дете и изведнъж, когато "Ориент експрес" тръгна, аз станах възрастен. Всичко разбрах. Порастнах за 5 минути", спомни си Вартан пред журналисти.

Тя разказа и за първото си пътуване до България след това - за големия й концерт в НДК през 1990 г.

"Много се притеснявах, страх ме беше да се върна по стъпките на детството си. Но открих народ с невероятен дъх за свобода. Колкото повече самолетът ми се доближаваше, толкова повече сърцето ми се свиваше. Видях един обеднял народ, празно летище и въпреки бедността открих дъха на свободата", разказа Силви.

Тогава остава 12 дни в страната ни и през цялото време не спира да плаче. На концерта си изпълнява песни, които са били забранявани, а накрая цялата зала пее химна на крака с нея.

С идването си сега вижда, че страната ни се е променила. "Толкова много битки и трудности е срещнала, но виждам промяната. Виждам нуждата от промяна. Младите са тук", каза още Вартан.

Тя ще участва в церемонията по награждаване на "Синелибри" довечера, а утре в зала 1 на НДК лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – режисьорката Агнешка Холанд.

Освен това на фестивала Вартан ще представи и документалния филм на режисьора Георги Тошев "Силви Вартан. От любов", посветен на нейния житейски и творчески път. А на 26 октомври, в неделя, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще е официалната премиера на комедийната драма "Мама и чудото на живота" на режисьора Кен Скот.

Заради фестивала у нас е и прочутият италиански актьор Тони Сервило. Той представя в София драмата на Паоло Сорентино „Помилване" (La Grazia), в която изпълнява главната роля. Лентата взе седем награди от кинофестивала във Венеция.