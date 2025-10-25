Хелоуин парти у дома – с костюми на Лабубу и коктейли с кръв

Манията по Уенсдей се възроди заради втория сезон на сериала

Паяжини, тикви, изкуствена кръв, черепи и зловещи костюми - щом ги видите по улицата и в магазините, значи наближава празникът на злите сили Хелоуин.

В англоезичните страни той е сред най-обичаните, но през последните години и у нас набира все по-голяма популярност. Празнува се основно с маскарадни партита, а обикалянето по домовете за Trick or Treat (на бълг. пакост или лакомство) не е толкова разпространено, както в чужбина.

И въпреки че все още има големи дилеми дали е редно да се празнува чужд празник, през последните години той се превръща в повод за творчество и забавление.

Най-важната част от партито за Хелоуин са костюмите. Разбира се, всяка година повечето избират да се маскират като вещици, зловещи клоуни, анимационни герои.

Интересът към играчките със зловещи усмивки Лабубу нямаше как да не се отрази и на тенденцията при костюмите за празника. Много деца тази година ще носят маски с големи стърчащи уши и широка, зъбата усмивка. Страховитата играчка Лабубу е предпочитан костюм за празника.

Актуални тази година и за жени, и за момичета са костюмите на Уенсдей Адамс. С излизането на втория сезон на хитовия сериал на “Нетфликс” през лятото, манията по Уенсдей се възроди. Лесно може да пресъздадете нейната мрачна визия. Необходими са черна рокля, сако, бяла риза и малко готически грим. Може да организирате парти на тема Wednesday, в което всички да се преоблечете като цялото семейство Адамс.

Сред най-актуалните визии, подходящи и за мъже, и за деца, е тази на Супермен. Новият филм за американския супергерой, който дебютира тази година, върна образа му сред най-предпочитаните костюми за Хелоуин.

Много по-страшни обаче са окървавените “лекарски” костюми. Все по-разпространени са по магазините докторски престилки и ръкавици, целите накапани с кръв. Модерни са и костюмите на вещици, а за мъжете - на страшни клоуни.

Ако искате обаче да имате забавна визия, а не зловеща, тази година тренд са костюмите на политици. Продават се червени шапки с надпис Make America great again, вратовръзки и руси перуки - досещате се вече на кого ще заприличате - Доналд Тръмп.

Освен костютмите много важна е и декорацията за празника. Ако сте решили да направите забавно парти у дома, ви предлагаме няколко идеи, с които да впечатлите гостите си.

Кървави чаши

Смесете в купа няколко лъжици разтопен мед. Добавете червена сладкарска боя и разбъркайте добре, докато сместа хубаво се оцвети. След това вземете чашите, в които ще пиете коктейли или други напитки, и ги потопете отгоре. Леко завъртете медът да полепне по всички страни и обърнете. След това изчакайте да потече надолу по чашата. С този ефект ще имате страшни кървави чаши, но и сладък вкус към напитката.

Коктейл “Инжекция”

За да направите интересен ефектен коктейл, са ви нужни няколко чаши за шампанско и същия брой спринцовки. Напълнете до половината чашите с просеко, а в спринцовките сложете безалкохолния сироп гренадин - вкусът му е сладък, а цветът му е наситеночервен. След това сложете спринцовките в чашите и ще получите ефектни коктейли, приличащи на инжекции.

Отрязана ръка

Напълнете с вода найлонова или латексова ръкавица. Сложете я във фризера и изчакайте да замръзне. Когато дойдат гостите, налейте вино, сок или друга червена напитка в кана или голям съд, може и купа. Премахнете ръкавицата и извадете леда, който вече е заел формата на ръка. Потопете го в съда с напитката и ще получите ефекта на отрязана ръка.

Ледени очи

За да си направите “ледени очи”, са ви необходими боровинки и кръгла форма за лед. Сложете по една боровинка във всяко място за кубчето лед и напълнете с вода. Изчакайте да замръзне. Когато са готови, може да ги ползвате в чашите с коктейли.