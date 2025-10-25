Кумът Сашо Диков за младоженеца Спас Русев: Гордея се - беше беден, стана богат!

Бизнесменът пусна в социалните мрежи сватбена снимка отпреди 45 години с признанието, че има три успеха в живота и трите са свързани със съпругата му Диляна

Топ 3 на успехите ми в този живот са:

1. Запознанството с моята съпруга Диляна.

2. Сключването на брак с нея

3. 45 години съвместен живот. Спас Русев със съпругата си Диляна на сватбата на дъщеря им Криста-Мария Снимка: Снимки: Личен Архив

Така описва най-голямото щастие в живота си бизнесменът Спас Русев, замислил се за него, след като намира вкъщи любима снимка от сватбата си.

Тайната на дългия и успешен брак на бизнесмена е проста - “имплементирал едно много бързо придобиване - запознал се с жена си през май, сгодил се през август, а сватбата била през октомври”, по неговите думи.

В началото на 80-те години бизнесменът се жени за красивата Диляна от “Красно село”. Кумуват им Аня Пенчева и Сашо Диков, с когото са приятели по спортна линия, тъй като Русев навремето бил лекоатлет, а коронната му дисциплина е 110 м с препятствия. Аня Пенчева е била кума на сватбата на Спас Русев.

Преди дни двойката събрала близо 150 приятели и Спас се осмелил да цитира милиардера Уорън Бъфет, когото питали на какво се крепи един дългогодишен брак - на красивата жена, на интелигентността на двамата, на чувството за хумор... 95-годишният мъж дал прост съвет - не създавай в една връзка свръх очаквания - не обещавай скъпи дрехи, коли, бижута, огромни къщи, яхти...

И така, без клетви за безгранично щастие, Спас и Диляна стигат до 45 години заедно.

“Гордея се с факта, че съм кум на Спас, когато той беше беден човек. После попадна на подходящи хора в точното време и стана богат”, казва журналистът Сашо Диков. Той днес съжалява, че не се виждат по-често, но винаги се поздравяват на празници. След сватбата си младото семейство живее в панелка в “Дружба 2”

Бизнесменът работи в софийската концертна дирекция. Става близък приятел на Георги Минчев, Петко Петков от група “Трамвай №5” и много други звезди от естрадата, спомня си Сашо Диков. С Аня кум е бил Сашо Диков.

Изпълнителят на “Бяла тишина” бил най-добрият приятел на Русев и именно той стои от страната на Диляна на сватбената снимка. По това време Георги Минчев е в брак с манекенката Лиляна Йончева (до Аня Пенчева). С нея легендарният певец се запознава на ревю в зала “Универсиада”. След 10 години обаче се развеждат, тъй като тя се влюбва в тенисиста Божидар Пампулов и заживява с него.

Но пък Спас Русев и Диляна са единствените фигури в артистичната компания, верни един на друг и винаги заедно навсякъде. Двамата имат две деца - Криста Мария и Евгени. Известни филантропи са, както и страстни колекционери на книги и съвременно изкуство. Семейството подкрепя млади художници и много обича музиката. Спас Русев и Диляна винаги са заедно.

Бившата посланичка в Швейцария Леа Коен си спомня как бизнесменът лепял навремето афиши на концертното бюро срещу зала “България”. “Той беше много добър организатор и го вземахме да помага във фестивала “Софийски музикални седмици”, разказва тя. По онова време тя е директор на фестивала.

“Въобще Спас беше много инициативен човек. Приятен, услужлив, винаги усмихнат. Ценях организационните му умения, таланта му”, допълва Коен.

Малко след това - през 1992 г., Русев заминал за Лондон, за да учи бизнесорганизация. Точно Иван Станчов бил човекът, който го поканил в Англия и му дал рамо в консултантския бизнес.

Като изключително контактен, радушен, дружелюбен и изпълнителен служител си спомня Спас Русев и Петко Симеонов, който тогава оглавява Агенцията за чуждестранна помощ.

Съпругата на Русев била технически секретар в Института по социология на БАН, ръководен от Симеонов. И покрай нея той познавал добре Спас много преди 10 ноември 1989 г.

“Сферата на политиката е тази, в която съм най-ограничен. Съпругата ми е по-влиятелна от мен”, казва Русев.

И пояснява: спътничката му в живота била приятелка с жената на втория по влияние човек в Англия - финансиста Джордж Осбърн. “Когато работеше в Института по социология, вечер жена ми разказваше за Петко Симеонов, за Желю Желев и други. Тя ме заведе на първата сбирка в кино “Петър Берон”, където попаднах в еуфорията на революционната обстановка. Малко по-късно се запознах с Миро Севлиевски и Емил Кошлуков, които работиха в Българското сдружение за честни избори и тогава срещнах Джон Станчов. Но аз не исках да се занимавам с политика и да бъда партиен лидер. По-скоро имам качества да мотивирам други за това”, казва бизнесменът.

Горе-долу по това време Спас Русев започнал да се занимава и с импресарска дейност. Установил контакти с чуждестранни изпълнители и ги поканил да дойдат да концертират в България. Така идва суперзвездата от САЩ Арт Гарфънкъл.

Съпругата му Диляна пък открива моден бутик и започва да шие артистични дрехи предимно за хора на изкуството. Днес на дизайнерския ѝ вкус се наслаждават популярни личности, които често гостуват на семейството.

“Скъпа, твоят подарък за Коледа е тази къща”,

казва Спас Русев на жена си през 2003 г., като ѝ купува една от най-хубавите къщи в столицата. Домът напълно приляга на елегантната му съпруга, която има страст и към реставрацията. Диляна е проектирала и обзавела прекрасните къщи на семейството в Лондон и в испанския курорт Марбея. За таланта ѝ в обзавеждането и стихията, с която организира партита, говорят красноречиво и грандиозните светски купони в испанския им дом, на които присъстват особи от висшите среди - Виктор Емануел, първи братовчед на Симеон Сакскобургготски, и съпругата му Марина, Машал и Хаса Адам от Саудитска Арабия, които са сред най-богатите хора в света, както и холивудски актьори.

Тайната на щастливия брак на семейство Русеви е и това, че гледат в една посока, когато става дума за култура и изкуство.

Бизнесменът е единственият българин, който притежава “Книга за джунглата” на Ръдиърд Киплинг от 1895 г. Той е сънародникът, на когото световната фотографка Ани Лейбовиц и култовият китайски художник Зенг Фанжи не отказаха гастрол в София. “Харесвам само момичета - иначе щях да го ухажвам”, казва за Русев уникалната майсторка на обектива. И го снима за портрет, така както е запечатала на фотографска лента световни знаменитости от Джон Ленън, Упи Голдбърг и Деми Мур до Елизабет II, Барак Обама и Еманюел Макрон.

Русев притежава всички първи издания на книгите на Норман Мейлър, при това разписани от автора.

Екстравагантни артефакти и класики фигурират в семейната му сбирка. Особено си харесва пембен Мао в дизайн на клатеща се детска играчка. През 2007-а покани в София Лари Шилър - фотографа, който най-много е снимал вечния секссимвол Мерилин Монро. Американецът показа прекрасни произведения и не скри, че е тук заради приятелството си с Русев. Той пък като отявлен меломан доведе и Брайън Фери - изключителния фронтмен на славната група от миналия век “Рокси мюзик”. Изтънченият британец беше атракция №1 на партито, посветено на рождения ден на списание “Его”. Русев като негов собственик дирижира едно от първите партита в София по международни стандарти. Голямата зала в тогавашния “Кемпински” беше преобразена като нощен клуб в “Хампстед” - в черно и лъскаво. Шоуто бе подготвено от специалиститe по светски блясък от екипа на Мадона.

Самият Русев винаги е свръхелегантен от главата до петите, но не е суетен. Никога не може да бъде видян в небрежен шик. Тежкият му британски стил се ражда още в края на миналото столетие. Спас Русев води дъщеря си Криста-Мария към олтара.

“С пари можеш да влезеш в дискотека, да спиш в скъп хотел, но за влизането в определени кръгове и създаването на приятелски отношения парите не са достатъчни. Никога не бих излязъл на улицата пиян или зле облечен”, добавя бизнесменът.

Впрочем върху очилата му е изписано името му, но от практичност - ако се загубят, да знаят хората на кого да ги върнат.

Бизнесменът често се шегува, че го оприличават с испанския крал Хуан Карлос. В Щатите дори губернаторите го бъркали с монарха.

Но все пак най-голямото постижение на Русев в сферата на изкуството остава гостуването на Зенг Фанжи - китайския художник, чиито творби по търговете стигат милион и половина долара. Тогава в София изгря и изключителната жена Ел Макферсън. Към компанията се присъединяват супердизайнерът Том Хилфигър и жена му, гръцкият принц Николай и още 60 известни личности от Европа и САЩ. Всички те са поканени на вечеря в китайски стил в Балната зала на Военния клуб, където медии не се допускаха. Диляна тогава е човекът, който контролира изпипването и на последния детайл и нюанс.

“Не е важно колко печелиш или имаш, а колко даваш обратно”, е мотото на Русев и преди, и днес. Скъпите вещи около себе си приема като емоция, а не като стойност.

Може би обяснението за бизнесуменията и бохемския му размах е в гените. Самият той разказва, че в книгата “Бележити търновци” пише за неговия прапрадядо. Той бил първият българин, който внесъл гьон в страната ни и дори спечелил златен медал на Световното изложение в Антверпен. Една от къщите на чичовците му все още е музей във Велико Търново. Кръвта вода не става, е казал народът.