Ани, фризьорката на Веселин Маринов в Бургас, най-много се старае за бретона му

Любимецът на публиката отскача всеки месец до морето за прическа при чаровната коафьорка и подлудява фенките си в салона

Има шеги по адрес на Веселин Маринов, които отдавна са се превърнали в народен фолклор. Особено след закачките му с Димитър Рачков в национален ефир вече няколко години. Широко скроен, големият певец ги приема с усмивка и дори понякога сам се шегува със себе си - как се поти, докато се раздава на сцената, или колко пъти в годината пълни зала 1 на НДК.

По отношение на външния му вид обаче Веско, както го наричат приятелите му, е бетон - винаги елегантен и добре облечен, гладко избръснат и с безупречна прическа. Преди дни в ефира на Би Ти Ви един от най-обичаните български изпълнители разкри и кой е виновникът за изрядния му бретон.

“Не знам дали си харесвам прическата, защото аз не съм много фокусиран в прическите, но едно ще ви призная - от години се подстригвам само в Бургас. Там си имам една фризьорка, която се справя най-добре с подстригването на косата ми”, сподели Маринов.

Веселин Маринов през 1999 година. Снимка: Румяна Тонeва

Той често намира повод да се отбие в морския град, особено когато има ангажименти в близките области. “Ако съм в Сливен или в Ямбол, или там някъде в региона, да отскоча до Бургас и да се подстрижа”, разказа обичаният певец.

“24 часа” разкри, че Веско не просто отскача до любимата си стилистка, когато може, а го прави съвсем редовно – на всеки 20-25 дни, за да поддържа перфектен външен вид. Нейното име е Ани Халим, салонът ѝ се намира в центъра на Бургас, а

тя е изключително земен човек,

който не обича да е под светлините на прожекторите.

“Веселин Маринов не е капризен, но си има изисквания. Държи най-вече на бретона, да не се скъсява много, както и цялата дължина, но около ушите косата да е обрана. Не използва гелове и стилизанти, даже предпочита да не го изсушавам със сешоар, иска максимално естествена визия”, разкрива Ани. И допълва, че макар и VIP, клиентът ѝ винаги е усмихнат, не отказвал внимание на нито една своя почитателка.

Веселин Маринов преди 23 години - през 2002 г. Снимка: Архив "24 часа"

“Радвам се, че харесва моята работа, защото фризьорите сме много, а той съчетава пътуванията си, за да дойде точно при мен”, казва Ани. Веско Маринов пък е категоричен, че никой друг не може да го подстриже както бургаската стилистка.

Двамата се запознават преди 3 години. Един августовски ден Ани получава обаждане от друга своя VIP клиентка – любимата на цяла България Тони Димитрова, която обещала на Веско Маринов да му намери най-доброто място за подстригване. По това време той имал участия по морето и непременно трябвало да оформи косата си.

“Много се изненадах, когато Тони ми се обади. Разказа ми, че Веселин Маринов има турне и ме попита дали подстригвам мъже. Разбрахме се и той ми се обади по телефона, за да си запише час. На другия ден дойде в салона”, спомня си Ани Халим първата им среща. Двамата провеждат разговор за визията на певеца, как иска да бъде оформена косата му и оттогава изпълнителят на най-романтичните български песни се доверява само на чаровната бургазлийка.

Певецът на участие в Кюстендил през 2005 г. Снимка: Архив "24 часа"

“Както с всеки клиент, обсъждаме предварително как иска да изглежда, аз се опитвам да изпълнявам желанията. С Веско Маринов се говори приятно и свободно”, казва Ани. Тя е възхитена и от точността на естрадната звезда.

Винаги се обаждал предварително, за да си запази час,

а при възможност идвал 5-10 минути по-рано. В случаите, когато пътувал и закъснявал, не пропускал да я предупреди по телефона. Много често фенки на Веско го забелязвали още от улицата, докато минават покрай салона на Ани. Без колебание повечето влизали вътре, за да го поздравят, някои се снимали с него, други искали автограф. Даже и да му мият косата в този момент, той пак обръщал внимание на почитателките. А

една от тях за малко да припадне от изненада - докато изчаквала с боя на косата, в салона влязъл усмихнатият Веско Маринов

През 2013 г. на сцената Снимка: Архив "24 часа"

Клиентката се оказала голяма почитателка на песните му и не се сдържала - веднага се обадила на мъжа си да го информира кой е до нея в салона. Съпругът пък се пошегувал с репликата: “Да викам ли линейка?!”. Веско приел с усмивка ентусиазма на бургазлийката и даже я изчакал да се снимат заедно, когато прическата ѝ била напълно готова.

“Никога не се е държал като звезда, макар че е толкова обичан и популярен. Говорим си съвсем нормално, което в началото, признавам, ме учуди.

Вълнува се от неща, които вълнуват обикновения човек, просто е истински”, споделя коафьорката на певеца.

Маринов често разказвал на Ани за времената преди демократичните промени, които според него били по-добри за хората. Двамата си говорят и за музика, а откакто го подстригва,

Ани знае всичките му песни. Най-любимата ѝ е “Да се събудиш до мен”,

но много харесва и тоталния хит “Лятна жълта рокля”, която наскоро стана вайръл в интернет, след като бе изпята от колоритната китайка Сюли решила да учи български език чрез музика. Ани обаче признава, че слуша и малко по-твърда музика и когато в салона звучи хаус, Веско не се сдържал и ѝ препоръчвал да пусне нещо по-мелодично. “Слушай, слушай сега – тази мелодия се върти вече колко минути”, дразнел се певецът. А когато в салона го посрещнат с по-мелодични напеви, той доволно подчертавал: “Днес ме изненадваш с музиката”.

Ани и съпругът на Кончето СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Ани Халим обожава професията си. И как иначе, след като

от дете е искала да се занимава точно с това

Другата ѝ страст е планината, която я зарежа дори повече от морето. Семейството не пропуска всяко лято да изкачи поредния планински връх. Със съпруга ѝ вече са покорили Мусала, Вихрен, Кончето. “Обичам много да пътувам, но ми се случва рядко. Аз бих обиколила света, това ми е мечта. Но се изискват средства и най-вече време”, казва Ани. През май семейството посещава Букурещ за 10-ия рожден ден на сина им, а след няколко дни ще празнува 20-ат годишнина на дъщерята, която се е отдала на модерните танци и на психологията.

Планината е любимото място за отмора на семейството.

Нейните съвети: Подстригване на 2-3 месеца, за да е здрава косата

За да изглежда здрава и поддържана, косата трябва да се подстригва на всеки 2-3 месеца, съветва Ани Халим. Тя препоръчва продуктите да се избират след консултация със специалист, а не да се ползват тези, от които са доволни приятелките и колежките.

Приятелката може да е със суха коса, а вашата да е с по-мазни корени и тънки фини краища. Тогава нейният продукт може да утежни вашата коса, обяснява стилистката. Според нея и тази есен са на мода кафеникавите цветове, балеажи, кичури, които допринасят за по-светли оттенъци в косите. А сред най-желани от нейните клиентки са френска черта, каре, вариации на бретони. “Винаги съветвам жените да не се водят само от модните тенденции, а от това какво им отива и най-важното – да могат лесно да поддържат косата си в това забързано време. Нека да им е възможно най-лесно, но да не забравят за редовната поддръжка при професионалист”.

Тони Димитрова го праща в салона, тя не излиза на сцената без прическа от Ани

Докато фенките светкавично разпознават Веселин Маринов във фризьорския салон, то колежката му Тони Димитрова успявала поне за малко да остане инкогнито – въоръжена със слънчеви очила или по-небрежно облекло. Но щом заговорела, всички вдигали глава към нея и я разпознавали по специфичния тембър. Клиентките на Ани били изключително радостни да видят певицата на живо и да поговорят с нея. Пред “24 часа” Тони Димитрова разказа, че от години разчита на професионализма на Ани Халим, на която доверява визията си преди всеки концерт и участие. Именно тя разказва на колегата си Веско Маринов за талантливата фризьорка.

Тони Димитрова на концерт с букли от любимата си фризьорка

“Страхотна е, тя е основната ми стилистка. И като човек е прекрасна”, казва изпълнителката на “Ах, морето”. Определящо за това дали на сцената Тони ще излезе с букли, на вълни или с изправена коса, е колко време ще трябва да издържи прическата. “Винаги се съобразявам с пътуванията ѝ. Тони идва в салона непосредствено преди да тръгне за участие. Понякога пътува много дълго време, затова важното е косата ѝ да издържи по-дълго. Буклите при нея са спасение, особено в по-влажно време”, казва Ани.

От 18-те си години професионален опит смята, че русият цвят е най-подходящ за Тони Димитрова. Признава, че покрай нея в салона ѝ са идвали и други известни личности от шоубизнеса. Но Ани е толкова дискретна, че не иска от нея да тръгва информацията за звездните ѝ клиенти. Пък и кой е повече VIP от Веско Маринов и Тони Димитрова, с усмивка реторично пита стилистката.