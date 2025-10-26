Колин Фарел настани нелечимо болния си син в дом - от страх, че може да остане сам

21-годишният Джеймс страда от редкия генетичен синдром на Ангелман

Отиващата си година вероятно ще се нареди сред най-сложните за Колин Фарел. 49-годишният актьор не само претърпя провал с последния филм, в който се снима, но и трябваше да вземе изключително трудно решение в личен план.

Той обяви, че е настанил първородния си син Джеймс в специализирано заведение за постоянно. 21-годишното момче страда от синдрома на Ангелман, рядко генетично заболяване, което засяга нервната система и причинява тежки физически и интелектуални увреждания. Не се лекува и страдащите от него се нуждаят непрекъснато от чужда помощ.

“Сложно е. Някои родители казват: “Искам сам да се грижа за детето си”. И аз уважавам това. Но моят кошмар е какво ще стане, ако утре получа инфаркт или, не дай си боже, майка му Ким претърпи автомобилна катастрофа?! Джеймс ще остане сам и под опеката на държавата. Къде ще попадне? Няма да можем да повлияем на това”, обяснява Фарел в интервю.

Макар той и бившата му половинка Ким Борденав отдавна да не живеят заедно, двамата винаги са споделяли грижата за сина си. Малко преди да навърши пълнолетие, подават иск за попечителство върху него, за да продължат да контролират как ще се развива животът му. Заедно вземат и трудното решение да го настанят в дом. “Искахме да намерим място, което ни харесва, и той да отиде в него сега, докато сме живи и здрави. За да можем да го посещаваме, да го взимаме понякога и най-важното - да е щастлив и да се чувства свързан с него”, разказва актьорът. Той признава, че дълго време се е въздържал да говори по въпроса, защото не е знаел дали Джеймс би искал това.

Преди няколко години обаче си дал сметка, че трябва да направи нещо, за

да помогне на други в неговото положение и на техните близки

Основал фондация, която да предоставя подкрепа на хора с интелектуални затруднения, и решил да бъде техен публичен застъпник.

Колин Фарел казва, че синът му първоначално погрешно е бил диагностициран с церебрална парализа, което често се случва, тъй като двете състояния имат сходни симптоми. Всичко се случило още докато Джеймс е бебе. След като започнал да пропуска етапи в развитието си - не можел да седи и да пълзи, родителите му потърсили медицински съвет. Първата диагноза била церебрална парализа. След втората му годинка обаче един от лекуващите го лекари забелязал необичаен симптом, който го накарал да назначи изследвания за синдрома на Ангелман. “Една от неговите характеристики са изблици на смях. Докторът видя, че Джеймс се смее много и маха с ръце, и направи нови тестове, които вече показаха истинската диагноза”, спомня си актьорът.

По думите му едно от най-трудните неща, с които близките на страдащите от нелечимото заболяване се сблъскват, са честите припадъци. “За щастие, Джеймс не ги е имал през последните 10-11 години, но преди съм бил няколко пъти в линейка и в болница с него заради тях”, разказва Фарел.

Налагало се е да му поставя

сам животоспасяващи инжекции,

когато припадъкът продължи повече от 3 минути.

Въпреки това актьорът изключително много се гордее със сина си, защото работи толкова усилено през целия си живот, за да постигне някои умения. За да се научи да ходи и да се храни, са необходими ежедневни повторения в продължение на години. Прави първите си стъпки на 4-годишна възраст, а успешно поднася лъжица с храна към устата си десетилетие по-късно. “Знаех, че с болногледачката му работят за неговото прохождане, но когато тя го пусна и той просто дойде при мен, беше толкова разтърсващо, беше магия. Никога няма да забравя решителното му лице, докато вървеше. Направи около шест крачки и аз се разплаках”, спомня си бащата.

Джеймс става основна причина той да се откаже от дългогодишната си зависимост към алкохол и наркотици. След като научава тежката му диагноза, той се регистрира в рехабилитационен център, което е голяма промяна за него, тъй като от 14-годишна възраст е бил или пиян, или дрогиран. “Първоначално имаше някаква енергия в това, но по-късно всичко започна да се разпада около мен”, признава роденият в Ирландия актьор. Докато актьорската му кариера процъфтява, нещата стават още по-сложни. Започва да страда от безсъние и пристъпи на депресия. Отдава се на мимолетни любовни връзки, като медиите го свързват с редица звезди като Бритни Спиърс, Анджелина Джоли, Елизабет Тейлър и Деми Мур. С майката на Джеймс - Ким Борденав, която е американски модел, се задържа малко по-дълго - около три години. И до днес обаче поддържат добри отношения и споделят радостта си и от най-малките житейски победи на своя син.

“Той обогати живота ми, но не искам да омаловажавам и изпитанията, през които преминават толкова много семейства в нашето положение, със страх, ужас, разочарование, болка... Когато си родител на дете със специални нужди,

е важно да чувстваш, че не си сам”,

казва Колин Фарел. Той има и втори син от полската актриса Алисия Бахледа-Курус. Двамата се снимат заедно във филма “Ондин”, но връзката им приключва малко след раждането на Хенри. 15-годишното момче обаче поддържа контакт с баща си. Даже се появи с него на червения килим за премиерата на сериала “Пингвинът”, в който участва.

Актьорът и Марго Роби станаха част от голям филмов провал

Романтична комедия с участието на Колин Фарел и Марго Роби е напът да се превърне в един от най-големите филмови провали за тази година. Още с пускането си в кината през септември лентата “Голямото дръзко, красиво приключение” постигна мижави приходи и има опасения, че няма да успее да си върне дори половината от похарчените близо 40 млн. долара за заснемането.

Кинокритиците нарекоха филма голяма скука и обвиниха за това лошия сценарий. “Да наемеш тези двама забележителни актьори, е лесно, но трябва да им дадеш нещо смислено за игра. Вместо това те просто стоят на екрана и се опитват да извлекат максимума от пустотата”, се казва в някои от рецензиите. В други пък филмът е определен като ясен сигнал към Холивуд, че дори най-големите звезди не могат да спасят слаб проект, защото публиката вече е доста по-взискателна.