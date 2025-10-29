Ед Шийрън зави към кънтри, мести се в САЩ, но ще плаща данъци на Острова

Певецът купи луксозен апартамент в Ню Йорк, но продължава да разширява и имението си в английската провинция

Макар отново да оглави класациите за британски хитове с новия си албум Play, Ед Шийрън се премести да живее в САЩ. “Чувствам се така, сякаш съм единственият човек, който го прави”, призна певецът, след като редица звезди от шоубизнеса напуснаха Америка след повторното идване на власт на Доналд Тръмп. Много от тях се заселиха точно в английската провинция, където той водеше спокоен живот със семейството си досега.

Шийрън обаче призна, че се намира в нов творчески етап от живота си, който налага да живее в САЩ. Освен че има планирано турне там, иска да се насочи и към кънтри музиката. “Крайната ми цел е да се установя в Нашвил, Тенеси. Чувствам, че трябва да го направя истински и мисля, че щом веднъж преминеш към кънтри, няма връщане. Веднъж щом си там, просто оставаш”, сподели 34-годишният поп изпълнител. Тези му думи хвърлиха в смут верните му почитатели, които години наред чакаха романтичните му песни и препълваха стадионите, на които изнасяше концерти. Наложи се Шийрън да уточни какво точно ще прави. Стана ясно, че иска да се потопи в атмосферата на Нашвил, където са живели едни от най-големите звезди на кънтри музиката, защото смята, че тя е определяща за този жанр. Иначе планира да се установи в Ню Йорк и вече е купил луксозен апартамент за 10 млн. долара за семейството си в Бруклин.

Певецът обясни, че го е направил заради практичност. Просто

не си представя да пътува непрекъснато между Америка и Англия,

за да бъде със съпругата си Чери и двете им малки дъщери, които са на три и пет години. А откакто са се родили, те са на първо място в живота му. “Появата им драматично ме промени. Спрях да бъда шибан маниак на пиене, пушене и наркотици. Започнах да тренирам, което никога преди не съм правил. Вече ставам рано - в 5,30 часа, а преди спях до 16 часа. Работният ми график също е базиран на тях, а не на мен. Гледам повече време да съм си вкъщи”, казва музикантът. Той признава, че дъщерите му са променили дори неговите музикални интереси. С изненада открил колко добри са песните към филмите на “Дисни”. Даже някои от тях пее непрекъснато у дома, като например тези от анимационния хит за Моана. “Имам песен в албума си, наречена “Сапфир”, която децата ми обожават. Така че или е “Моана”, или е “Сапфир”, споделя Шийрън.

Когато не е с момичета си, той гледа да се среща с дългогодишни приятели от детството. Това е една от причините да живее досега в родния Фрамлингам. Там си е направил буквално минисело, изкупувайки редица близки имоти, за да си осигури спокойствие. Разполага с няколко къщи, басейн, кръчма и дори параклис, в който през 2018 г. тайно сключва брак със съпругата си. Чери Сийборн е негова приятелка от ученическите години. По време на първата ѝ бременност разбира, че е болна от рак. Следват няколко кошмарни месеца за двамата, докато успее да роди бебето и да започне лечение. Изпитанието не само вдъхновява Ед за едни от най-прочувствените му песни, но

го кара да преосмисли начина си на живот

Редува големи концерти с малки, лични изпълнения в болници или пък на улицата пред хора, които никога не могат да си позволят да платят билет за изявите му. След като губи един от най-добрите си приятели – музикалния продуцент Джамал Едуарс, си обещава да общува по-често с останалите. Сред тях например е колежката му Тейлър Суифт. Независимо от натоварените си графици и пътувания по цял свят двамата си организират периодични срещи. Вероятно успяваме да се видим няколко пъти годишно, но си правим дълги, шестчасови разговори, разкрива музикантът.

Американската певица пък признава, че макар да е един от “най-любимите ѝ хора на планетата”, е пропуснала да му съобщи, че се е сгодила за приятеля си Травис Келси и той научил от социалните мрежи. Причината е, че Шийрън не притежава мобилен телефон. “Той е от друг свят. Ако искаш да го откриеш, трябва да му напишеш имейл. Някой от екипа му да го види, да му каже, че го търсиш и да му даде айпада, сякаш е дете, за да говорите”, разкрива Суифт. Тя обаче била толкова развълнувана от получения годежен пръстен, че забравила да му пише.

С преместването му в САЩ се надява да имат повече възможности за приятелски срещи, а и за съвместни музикални проекти. Двамата вече са написали няколко хита заедно. Освен това имат славата на музикални аутсайдери, защото не се съобразяват с правилата, налагани от големите звукозаписни компании в бранша.

Самият Шийрън казва, че не къса завинаги с родната Англия. Ще продължи да плаща данъци в нея, а не в САЩ. Разширява и провинциалното си имение във Фрамлингам. Наскоро е купил близка фермерска къща за 3,7 млн. паунда, която превръща в свое, мъжко място със звукозаписно студио, бар, боулинг и фитнес зала. За липсата на телефон обяснява, че е взел това решение преди 10 г. и не мисли да го променя. До момента е притежавал само един, който получил на 15-годишна възраст.

Когато обаче станал известен, изведнъж осъзнал, че има вече над 10 000 контакта. Непрекъснато някой му пишел или звънял.

“Тогава си купих айпад и прехвърлих всичко на имейл,

на който отговарям веднъж седмично. Отделям един час в четвъртък или петък. Сядам, обикновено в колата, преглеждам всички имейли, говоря с когото искам и това е всичко”, казва музикантът.

Прочут режисьор прави филм за първите му дни в САЩ

Първите стъпки на Ед Шийрън в Ню Йорк са документирани във филм на “Нетфликс”, който трябва да бъде пуснат на 21 ноември. Негов режисьор е Филип Барантини, който се прочу с работата си по сериала “Юношество”, превърнал се в световна сензация и спечелил 6 награди “Еми”. Той използва похвата на снимане в един кадър, за да създава напрегнати и емоционално наситени сцени.

Пак чрез него ще се опита да покаже и адаптацията на музиканта към американския начин на живот. Вече се появиха кадри как снимачен екип го следва, докато свири в нюйоркското метро и на различни места из града, оставяйки след себе си десетки смаяни фенове.

“Един кадър с Ед Шийрън” е пълната противоположност на филмите, които до момента е правил Барантини с професионални актьори и стройно планирана снимачна обстановка, за да не се налагат дубли. Сега всичко се снима без официален сценарий, като се разчита основно на опита на Шийрън като уличен музикант в миналото и на желанието му да се появява неочаквано някъде, за да радва напълно непознати хора с песните си.