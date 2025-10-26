Поздравете днес проф. Николай Вълканов - индустриалеца, който знае, че успешен бизнес и модерна държава се крепят на образовани хора

Съпругата Румяна, децата и внуците със сигурност са на първите места в списъка с приоритети на проф. Николай Вълканов.

Той е от поколението, което не просто цени образованието, а лично инвестира в тази сфера, защото знае, че успешен бизнес и подредена държава се крепят само от можещи хора. Затова и каузата за юбилея му в неделя е да реновира и модернизира лабораторния блок на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”. Това е не само мястото на неговия старт като бъдещ индустриалец. Списъкът на висшите учебни заведения, чиито настоятелства държат точно зам.-председателят на КРИБ и “сърцето и душата” на “Минстрой Холдинг” да е в тях, е дълъг. Проф. Вълканов отвори една от най-модерните сгради на София - NV Tower, за Академичните оскари - място, където се събира цялата общност на висшето образование у нас - от ректори през всички образователни министри до студентите отличници.

Той е сред мъжете, които държат на даденото обещание - днес също дефицитно качество. Когато “избухна” огромната спортна звезда Карлос Насар, малцина знаеха, че негов съмишленик, фен, а не просто спонсор е Николай Вълканов. Професорът обеща на героя на вдигането на тежести да има зала за тренировки с точното оборудване, което той посочи. И го направи в Девин, за да може Карлос да открие и да запали бъдещи звезди. Защото Вълканов вярва в още нещо - спортът е сред малкото неща, които обединяват, правят щастливи и горди българите.

От “24 часа” - да е здрав!