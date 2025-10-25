Един ден ще се оженим с Галин в Лас Вегас, обещава Галена

"Не съм от хората, които не ядат по цял ден - обичам хубавата храна, а и умея да готвя. Научила съм се от мама и баба, вкъщи винаги е ухаело на вкусни ястия. Старая се да има баланс - когато съм на сцена и имам много работа, гледам да се храня по-леко и здравословно, но никога не съм робувала на строги диети."

Това каза пред "24 часа" фолкпевицата Галена, която всяка неделя блести в журито на "България търси талант" по bTV и е в суперформа.

"Моята тайна е в мярката - спирам да ям, когато ми е най-вкусно, и не прекалявам с нищо. Грижата за себе си е съчетание от движение, хубава енергия и малко дисциплина, но без крайности. А готвенето за мен е и начин да се отпусна и да зарадвам близките си", казва изпълнителката на "Къде беше ти".

Участието в "България търси талант" е ново преживяване, което и носи огромна радост и "приятен гъдел".

"Обостри се любопитството ми към всевъзможните човеки умения, много съм впечатлена. В "Гласът на България" най-важен беше гласът, а тук представянето и оценката са по-комлексни. Талантите са от всякакво естество, много разнородни и няма формула за тях. Единствено мога да кажа, че когато някой се е подготвил добре и е усъвършенствал своя талант, това личи на сцената и резултатът от представянето е положителен. И разбира се, важното е да задържи вниманието на журито и зрителите, да предизвика емоция, да се запомни", вълнува се певицата.

Иначе всяка неделя и тя като всички нас гледа шоуто у дома с цялото семейство и смята, че то обединява поколенията.

"Моите момчета - Стефан и Александър, винаги ме гледат с любопитство, когато ме дават по телевизията. Стефан е много ученолюбив и аналитичен, скоро ще завърши средното си образование, и често ме изненадва с точните си наблюдения и съвети.

Александър е по-артистичен и буен,

обожава да е център на внимание и смея да кажа, че е наследил моя талант - понякога дори ми казва, че той самият би могъл да бъде в журито вместо мен! За мен е прекрасно да ги гледам как се развиват и откриват своите способности - и двамата ме вдъхновяват да продължавам да давам най-доброто от себе си, защото имам такива малки фенове вкъщи", смее се Галена.

За нея няма трудна работа - нахъсва се, събира сили, независимо дали е болна или има някакви нужди.

"Истината е, че когато обичаш това, което правиш, силите сами идват. Да, има моменти, в които не се чувстваш на 100%, но сцената, публиката и хората до теб ти дават огромен заряд. Може би точно комбинацията от работа, която обичам, и близките хора около мен ми дава тази енергия. Не правя йога, моята йога е да си пусна музика на макс и да потанцувам или просто да изляза на сцената и да се отдам на песента. Обичам да си оставям време за разходки, за хубав филм или просто за семейството, чета книги, които ме вдъхновяват, най-често биографични", споделя Галена.

В работата си е стриктна и изпълнява всички каскади, и най-трудните, дори и да се нарани. "Най-трудно ми беше да се снимам в клип със змии към песента "100 пъти". Имала съм и по-екстремни ситуации, температури, проблеми. Все пак важното е да съм доволна от крайния резултат дори с цената на болка. За щастие, досега не е имало сериозни последици, само моментен дискомфорт. В края на краищата, именно тези предизвикателства ти дават опит и ти помагат да растеш като артист", категорична е Галена.

Сценичната треска така и не я напуска и това дори я радва.

"Преди да изляза, имам своите малки ритуали - разтягам се, разпявам се и се концентрирам върху песните и усещането за публиката. Понякога си пускам музика или просто за момент се затварям в себе си, за да се настроя. Всичко това ми подсказва, че продължавам да се вълнувам както в началото и че горя със същата страст в това, което правя", обяснява певицата.

През цялата си кариера, Галена

няма скарване с колежка и стои настрана от всички спречквания

И споделя: "Как поддържам този имидж ли? За мен сцената е място за изкуство и провокация, а не за конфликти. Просто се стремя да бъда себе си, да уважавам колегите и да не се въвличам с лични отношения в публичното пространство. Мисля, че това е въпрос на ценности, когато се концентрираш върху музиката и представянето си, няма нужда от скандали. Честно казано, понякога е по-лесно да се усмихнеш и да продължиш напред, отколкото да се вкарваш в драми".

З

атова завистта на другите не пречи. "Това е част от живота и винаги ще има хора, които се сравняват или завиждат. Аз съм се научила да не отдавам никаква енергия - фокусирам се върху това, което обичам да правя, върху семейството, приятелите и работата си. Старая се да се вдъхновявам от успехите на другите, вместо да ги преживявам като заплаха. Мисля, че когато си уверен в себе си и в ценностите си, завистта се превръща в непозната за теб емоция", смята Галена.

Вече толкова години тя поддържа прекрасни отношения с мъжа до нея - бизнесмена Галин Анастасов. За него тя разкрива, че е страхотен кулинар и много обича да го наблюдава как готви. "Що се отнася до това, което ме питате - дали ще се оженим в Лас Вегас, обсъждаме го като забавна мечта, докато се радваме на хубавите моменти заедно в семейството. Може би ще стигнем и до този весел ритуал, кой знае", смее се тя.

Ако върне живота си поне 10 години назад, певицата пак би направила всичко по същия начин: "Всяко преживяване - хубаво или трудно, ме е оформило като артист и като човек. Разбира се, винаги има неща, които бих направила по-лесно или по-мъдро, но не съжалявам за решенията си. Смятам, че дори грешките имат смисъл, защото те изграждат като личност. В крайна сметка това, което съм днес, е резултат от всички тези моменти - радости, предизвикателства и уроци".

Въпреки че има желязна дисциплина, Галена не страда от мания за контрол и планира напред, колкото е необходимо, с баланс.

"Животът е динамичен и винаги се появяват нови възможности. Обичам да правя дуети с невероятните си колеги, а темите на песните ми идват от живота - от емоции, преживявания, любов, радости и трудности. Винаги се стремя музиката и текстът да отразяват нещо истинско, което хората могат да почувстват и да преживеят с мен. Понякога пиша авторски текстове за своите парчета, но често работя и с други талантливи автори", казва Галена и дава за пример една от най-артистичните си песни - дуета с диджей Дамян по повод победите на футболистите ни в САЩ '94, когато станаха четвърти в света.

"О, онова американско лято беше незабравимо! Спомням си емоцията, енергията и гордостта ни. Всички бяха толкова екзалтирани, че в кварталното магазинче раздаваха безплатни лакомства на децата! Песента "Welcome to Bulgaria" с Дамян и до ден днешен е една от любимите на публиката, посветена именно на тази победа на футболните ни национали. Лично аз гледам футбол повече по задължение - моите мъже са големи запалянковци, а вкъщи сме фенове на "Байерн", обяснява певицата.