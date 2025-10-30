Аржентинският футболен бог Диего Марадона си има църква, която празнува Коледа на рождения му ден - 30.10.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В четвъртък, 30 октомври, един от великите футболисти в света (а според някои и най-великият) - Диего Марадона щеше да навърши 65 години. А 25 дни по-късно се навършват пет години от смъртта му.

30 октомври 1998 г., 3 часът след полунощ. В апартамента на Алехандро Верона започва неистово да звъни телефонът.

- Приятелю, честито Рождество! - се чува оттатък леко истеричният глас на спортния журналист Ернан Амес.

- Ти луд ли си? Какво Рождество, октомври е. - отговаря ядосано Верона.

- Господ се е родил днес, футболният господ. Така че честито Рождество!

Става въпрос за Диего Марадона, който именно в този ден навършва 38 години.

След това Амес звъни на още един приятел - Ектор Кампомар, който също го праща по дяволите. Но след няколко дни тримата приятели се събират в любимия си бар и стигат до извода, че трябва да направят нещо за Марадона.

Фен клуб? Не,

твърде тривиално и дребно за такава велика личност

И те решават да основат нова църква, една истинска футболна религия.

Докато това стигне до ушите на хората, минават цели три години. На 30 октомври 2001 г. в град Росарио се отслужва първата литургия на новата вяра. Организаторите очакват двайсетина човека, а идват поне 500. Именно от този ден стартира и новото летоброене. Според него тази година не е 2015-а, а 55-а, защото точно толкова са минали от рождението на Марадона.

Все още църквата на Диего Марадона няма своя сграда или постоянно място за служби. Има само две дати, на които се отслужват тържествени литургии - споменатото Рождество на 30 октомври и Великден на 22 юни.

Тогава Марадона вкара двата си гола срещу Англия в четвъртфинала на световното в Мексико през 1986 г. За първия гол той обяви, че

ако е вкаран наистина с ръка, то това е Божията

Най-често за храм по време на тези празници марадонианците използват пицарията "Банана" в Росарио. Около 300 човека се събират, хапват "Наполитана", пият вино и пеят песни. В центъра на вниманието е малка сцена, на която стои пълен мъж с футболна фланелка с десетка на гърба. Това е Ернан Амес - главният основател на Марадонианската църква.

"Вярата преди всичко са нашите чувства. Аз се занимавам с това повече от десет години и това не е просто хоби. Ние не проявяваме неуважение към традиционната католическа църква, нашето е нещо като народно движение. Просто за Аржентина футболът е религия, а всяка религия си има господ. Нашият е Диего", обяснява Гомес.

В празничните дни пицарията се украсява със знамена на Аржентина и фланелки на Марадона, мониторите показват най-добрите му изпълнения. Когато започне службата, десет души в бели одежди изнасят църковните реликви - футболни обувки, копие на световната купа на ФИФА, броеница с 34 зърна, колкото са головете на гениалния аржентинец за националния отбор.

В полунощ на 30 октомври, когато настъпва рожденият ден на Диего Марадона, започва да гърми шампанско. Понякога

на организаторите звънял самият рожденик

и тогава гласът господен звучал от тонколоните, за да го чуят всички вярващи.

Именно това се случва през 2008 г., когато Марадона е треньор на националния отбор. "Благодаря ви на всички! Бог отново ще е с нас и ще ни подари още една световна титла, както беше през 1986 г.", сигурен е той по телефона. Мнозина мъже не сдържат сълзите си.

И ако в началото църквата на свети Диего е нещо като затворен клуб за неколцина приятели, то към днешна дата като марадонианци се припозват около 120 000 души от цял свят. Да отпразнуват Коледа на 30 октомври, в Росарио пристигат запалянковци от Румъния, Австрия, Швеция, Дания и дори от Уелс и Шотландия.

"И Исус Христос, и Марадона са правили чудеса, просто тези на Диего ги има на видеозапис", твърди 23-годишният Антъни Бейл от Глазгоу, който вече няколко пъти е идвал в Аржентина за 30 октомври.

Поименни миряни на Марадонианската църква

със специални членски карти са Карлос Тевес,

Лионел Меси,

треньорът на "Тотнъм" Маурисио Почетино и дори голмайсторът на световното първенство през 1986 г. Гари Линекер от Англия.

Веднъж на основателя на църквата Ернан Амес позвънил мениджърът на Роналдиньо. "Аз затворих веднага, защото помислих, че някой си прави майтап. След пет минути обаче ми звънна познат спортен журналист, който обясни, че Роналдиньо му е обещал интервю, стига да му намери фланелка на църквата на Марадона. Както се вижда, даже Рони обича Диего", гордо разказва Амес.

10-те божи заповеди на вярващите в Диего

1. Няма как да изцапаш топката (цитат на самия Диего).

2. Обичай футбола повече от всичко.

3. Проповядвай всеобща любов към Диего и красотата във футбола.

4. Защитавай аржентинския отбор, но уважавай другите.

5. Разказвай за чудесата на Диего по целия свят.

6. Почитай местата, където Диего е играл, и свещените му фланелки.

7. Не свързвай името на Диего само с един клуб.

8. Винаги проповядвай принципите на нашата църква.9. Смени второто си име на Диего.

10. Кръсти първородния си син Диего.