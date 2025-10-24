Радичков е Бог на душите от Северозапада в биенале „Тенец"- Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Магията на самобитния писател Йордан Радичков цари в експозицията на биенале „Тенец» в Монтана.

Голямата награда на името Йордан Радичков спечели Славина Русева-Стефанова!

Скулптурата ѝ „ Свраки и хора" впечатли журито на Националното биенале „Тенец" с художествения си замисъл и връзката с творчеството на Мъдреца от Калиманица. Художничката, която е главен асистент във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет, получи грамота, плакет и парична награда от 3000 лв. по време на откриването на изложбата на 24 октомври – рождения ден на Радичков, в Художествена галерия „Кирил Петров" – Монтана.

Сред отличените творби тази година са още:

„Архетипи" на Николай Тодоров (Добрич) в раздел "Живопис"

„Пробуждане" на Николай Маринов (София) в раздел "Скулптура"

„Тотем – несломим дух" на Зоран Мише в раздел "Графика"

„Нежната спирала" на Петър Григоров (Монтана) в раздел "Приложни изкуства"

„Разказвачът на приказки" на Екатерина Деянова - Награда на СБХ

Награда за млад автор от Сдружение „Приятели на Радичков" - Симеон Лазаров.

Всички участници са търсели в арта странните внушения на твореца, роден в дивния Северозапад и превърнал го в светиня, в един свят абсурден и въодушевен от обикновения бит, от свраките, врабчетата и мечтите. Свят, населяван и от тенци и вълци. Ярки са Радичковите видения, претворени в картините на художниците.

Биенале „Тенец" се провежда под патронажа на кмета Златко Живков. То е организирано от Община Монтана, Съюза на българските художници, Регионалния исторически музей и Дружеството на художниците „Тенец" в областния център на Северозапада.

От първото си издание през 2014 г. до днес, то привлича творци от България и съседни страни и се утвърди като един от престижните форуми на съвременното изкуство у нас.