Пламен Антов е носител на националната литературна награда „Йордан Радичков" - 2025

За шеста поредна година община Берковица връчи престижната Национална литературна награда „Йордан Радичков" – отличието, което пази жив духа и словото на големия български писател.

Тържествената церемония се проведе днес, 24 октомври – на рождения ден на Йордан Радичков, в ресторант The River и беше съпътствана от специално подготвена програма.

На събитието присъстваха кметът на община Берковица Радослав Найденов, който връчи голямата награда, както и жители и гости на общината, почитатели на творчеството на Радичков и съвременната българска литература.

Голямата награда тази година спечели Пламен Антов за сборника с разкази „Нагоре по реката назад" ( ИК Жанет 45 ).

Той получи статуетка, вдъхновена от рисунка на Радичков, парична премия от 2000 лв. и диплом.

Втора награда бе присъдена на Симеон Ботев за „Неизбежният наследник" (изд. „Жанет 45").

Наградата включва картина на Венелин Захариев, парична премия от 1000 лв. и диплом.

Трета награда получи Иван Сухиванов за сборника „Късни влакове, дъждовни..." (изд. „Либра Скорп").

Той бе отличен с пълен комплект от 12 тома събрани съчинения на Йордан Радичков, парична премия от 500 лв. и диплом.

Допълнителни отличия:

Награда „Свирепо настроение" – Петър Марчев за „Индианеца, който ми изпи динята"

Награда за дебют „Опит за летене" – Любослава Трайкова за „Корени и светила" (изд. „Жанет 45") Номинации:

Боян Тончев – „Безкраен свършек на света" (изд. „Жанет 45")

Добрина Костадинова – „Разкази" (Академия „Знание")

Журито в шестото издание беше в състав:

Митко Новков – критик, писател, председател на журито

Деян Енев – писател и миналогодишен носител на наградата

Пенчо Ковачев – писател и интелектуалец

Ива Василева – представител на община Берковица, литератор, филолог

Горан Атанасов – писател

С благодарност към всички участници и почитатели на творчеството на Йордан Радичков – Берковица продължава да бъде дом на словото, вдъхновението и българската литература!