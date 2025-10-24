Картината "Черна магия" на Рене Магрит бе продадена на търг за 10,7 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата от серията картини на художника сюрреалист Рене Магрит „Черна магия“ бе продадена за 10,7 милиона евро, заедно с таксите, на търг на „Сотбис“ в Париж, предаде АФП, цитирана от БТА.

Това е рекорд за картина от тази серия, която изобразява женско тяло между плът, камък и небе, превърнала се в легендарна за творчеството на Магрит, уточниха от „Сотбис“ за АФП.

Нарисувана през 1934 г. и придобита от предишните собственици директно от художника през 1935 г., това е най-ранната версия на известната едноименна серия, която първоначално бе оценена между 5 и 7 милиона евро.

Предишният рекорд за „Черна магия“ бе през 2015 г. на търг на аукционна къща „Кристис“ в Ню Йорк, като тя бе продадена за 6,7 милиона долара (5,7 милиона евро).