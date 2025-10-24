ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа доживотна присъда за жена във Франция, убила...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21575829 www.24chasa.bg

Картината "Черна магия" на Рене Магрит бе продадена на търг за 10,7 млн. евро

1344
КАДЪР: Екс/@ApmNeill

Първата от серията картини на художника сюрреалист Рене Магрит „Черна магия“ бе продадена за 10,7 милиона евро, заедно с таксите, на търг на „Сотбис“ в Париж, предаде АФП, цитирана от БТА. 

Това е рекорд за картина от тази серия, която изобразява женско тяло между плът, камък и небе, превърнала се в легендарна за творчеството на Магрит, уточниха от „Сотбис“ за АФП.

Нарисувана през 1934 г. и придобита от предишните собственици директно от художника през 1935 г., това е най-ранната версия на известната едноименна серия, която първоначално бе оценена между 5 и 7 милиона евро.

Предишният рекорд за „Черна магия“ бе през 2015 г. на търг на аукционна къща „Кристис“ в Ню Йорк, като тя бе продадена за 6,7 милиона долара (5,7 милиона евро).

КАДЪР: Екс/@ApmNeill

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни