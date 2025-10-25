Франсис Форд Копола пред фалит, продава луксозните си часовници

Холивудската легенда Франсис Форд Копола, режисьор на "Кръстникът" и "Апокалипсис сега", отново е по първите страници на медиите, но този път не заради кино, а заради скъпите си часовници. Според „Ню Йорк Таймс" 86-годишният режисьор е решил да се раздели с част от най-ценните си притежания - седем луксозни часовника, които ще бъдат продадени на търг от аукционната къща „Филипс" на 6 декември.

„Имам нужда от пари, за да държа лодката на повърхността", признава самият Копола пред изданието. Изповедта му звучи едновременно трогателно и иронично, защото идва точно от човек, който някога управляваше холивудската „златна флотилия".

Режисьорът е инвестирал десетилетия и огромни средства в своя последен филм „Мегалополис" - грандиозен научнофантастичен проект, който трябваше да бъде неговото творческо завещание. За да финансира продукцията, Копола е продал две от лозарските си изби в Калифорния, събирайки около 120 млн. долара за заснемането и още 20 млн. за маркетинг.

Резултатът? „Мегалополис" излезе по кината през септември 2024 г., но „потъна". Залите в Северна Америка останаха полупразни, критиците бяха безмилостни, а приходите достигнаха едва 14 млн. долара, или капка в морето на очакванията. След финансовия срив Копола е бил принуден да потърси нов източник на ликвидност. И така, на сцената се появяват неговите часовници -символи на време, но и на вечност. Сред тях има произведения от Patek Philippe, Blancpain, IWC, Breguet, както и няколко уникални модела на F.P. Journe.

Най-забележителен е именно часовникът, който режисьорът е проектирал сам през 2014 г. в сътрудничество с швейцарския майстор F.P. Journe. Моделът носи името FFC (инициалите на Francis Ford Coppola) и се отличава с „отворен" дизайн, показващ вътрешния механизъм и миниатюрна ръка с ръкавица, чиито пръсти се движат, за да показват часа.

Първият прототип на този модел бе продаден през 2021 г. в Женева за почти 5 млн. долара на благотворителен търг под патронажа на монакския принц Албер II. Настоящият екземпляр на Копола се очаква да надмине 1 млн. долара на търга на „Филипс". Цената на останалите часовници варира от 3 хил. до 240 хил. долара, което е капка за колекционери, но ще бъде като глътка въздух за режисьора, който е създал най-незабравимите истории за власт, пари и морал.

В интервюто си за „Ню Йорк Таймс" Копола признава с обезоръжаваща искреност: „Парите свършиха. Продавам часовниците си, за да остана на повърхността." Според мнозина това признание звучи почти като реплика от „Кръстникът", но този път е без камера, без сценарий и без щастлив край.