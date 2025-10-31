Норвегия - природа отвъд въображението

Остров Сеня впечатлява с красивите си фиорди и Аурора, която те хваща в своята прегръдка и не иска да те пусне, а и на теб не ти се тръгва

Вече остарях, а в главата ми продължават ненаситно да се лутат мисли за поредното пътешествие, за поредните красиви природни гледки, за поредното място в света, което още не съм видял.

И ето, пак съм на път! Този път избрах пътуване далеч на север към арктическа Норвегия. Очакванията ми бяха да видя красивите норвежки фиорди с извисяващи се стръмни върхове, отразяващи се в океана и, разбира се, прочутото северно сияние, което може да се види по това време на годината по тези места. Първи впечатления от Тромсьо на свечеряване, сниман от близкия хълм

Отправна точка за осъществяването на тези ми мечти беше

най-красивият северен град

на Норвегия – Тромсьо

Още преди да кацне самолетът, се откриха прекрасни гледки към града.

Разположен е около бреговете на пролива Грьотсун, а островът се казва Трьомсьой. Тромсьо е един от най-северните градове в света, като към 2020 г. няма по-северно населено място, чието население да надвишава 15 000 души. Университетът в Тромсьо е най-северният университет в света. В Тромсьо се намират и най-северните катедрала и джамия в света. Градът се намира на 344 км северно от полярната окръжност по права линия. Географската ширина е същата като на Северна Аляска - 69,9 градуса. В Тромсьо може да се посети и норвежкият Полярен музей, документиращ историята на норвежките полярни експедиции. В града има и два паметника на Роалд Амундсен.

От 20 май до 23 юли слънцето не залязва, а през следващите 4 месеца денят постепенно намалява - от 25 ноември до 17 януари слънцето не изгрява, а през следващите около 4 месеца съответно нощта постепенно намалява. Поради заобикалящите града планини слънцето се вижда за първи път в началото на февруари. То грее средно по 1250 часа на година.

Повечето туристи идват тук в търсене на северното сияние. За да имаш най-голям шанс да видиш Аурора, трябва да избягаш от светлинното замърсяване на града и да потърсиш чисто небе без облаци. А това го има на една от планините над града, до която има изграден лифт. Северното сияние, снимано от остров Сеня, в този момент прилича на рибарска кука.

В Тромсьо пристигнахме група от 15 българи и след като се настанихме в хотела, на свечеряване хукнахме като всички туристи към лифта, който ни качи горе на хълма. Гледката отгоре беше красива, градът сияеше в светлини. Но пък северното сияние реши тази вечер да не се покаже. Дълго чакахме, а то така и не дойде, но имахме още 6 вечери за да ни се представи.

Но какво е

северно сияние

Северното сияние, познато още като Aurora Borealis, предлага очарователна, драматична и магична гледка, която удивява всеки, който я види. Но какво точно предизвиква този ослепителен природен феномен? Слънчевият вятър прави дипли сиянието като перде.

В центъра на нашата Слънчева система се намира Слънцето – звездата, която поддържа живота на планетата ни. Множеството магнитни полета на Слънцето се разсейват и изкривяват, когато звездата се върти около оста си. Когато тези полета се "оплетат", те изригват и образуват т.нар. слънчеви петна. Обикновено те се появяват по двойки. Най-големите могат да достигнат размери няколко пъти по-големи от диаметъра на Земята. Къщата в Тромсьо и паметникът пред нея на Роалд Амундсен, откъдето е тръгнала експедицията към Северния полюс.

В центъра на Слънцето температурата е 15 млн. градуса по Целзий. Тъй като температурата на повърхността се повишава и понижава, Слънцето кипи и бълбука. От районите на слънчевите петна на повърхността се освобождават бързо движещи се частици плазма, познати като слънчев вятър, който излиза в открития Космос. Минават около 40 часа преди този слънчев вятър да достигне Земята. Когато това стане, той създава драматичното явление, познато като северно сияние. Най-северната катедрала в света, тази в Тромсьо

Южният вариант, който осветява небето над Антарктика, е известен като Aurora Аustralis.

Цветовете, които най-често се свързват със северното сияние, са розов, зелен, жълт, син, виолетов, а понякога дори оранжев и бял. Обикновено, когато частиците се сблъскат с молекулите на кислорода, се получава жълт и зелен цвят. Взаимодействието с азот поражда червен, виолетов и понякога син цвят. Известният връх Сегла на остров Сеня

Видът на сблъсъка също има значение за цветовете, които се появяват в небето – атомният азот предизвиква синьо сияние, а молекулният азот – виолетово. Цветовете зависят също от височината. От връх Husfjellet - 635 м, докъдето води любимият маршрут на норвежката кралица, гледката е зашеметяваща.

Зелените светлини обикновено се появяват до 240 км височина, червените – над 240 км, сините докъм 96 км, а лилавите и виолетовите – над 96 км.

Тези светлини понякога са като статичен лъч светлина, а когато слънчевите изригвания са по-силни - като танцуваща завеса от менящи се цветове.

Северното сияние е винаги видимо, но зимата е най-подходящият период за наблюдение заради липсата на светлинно замърсяване и заради чистия свеж въздух.

Септември, октомври,

март и април са едни от

най-добрите месеци,

в които може да видите Aurora Borealis. Тогава светлините са най-ярки и активни до два дни след слънчево изригване. Няколко агенции като НАСА и Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания (NOAA) също наблюдават слънчевата активност и обявяват кога се очаква да има особено впечатляващо шоу. На острова има и пясъчни плажове като тези на Карибите, но водата е студена за къпане. Макар че имаше местни, които се мислеха за тюлени.

Вторият ден от пътешествието до Норвегия премина в разглеждане на града и забележителностите му. Много красиво градче с красиви дървени къщи и впечатляваща архитектура на най-северната катедрала. Типичен есенен пейзаж от остров Сеня край малко норвежко градче.

В края на деня заедно с местна агенция за търсене на северното сияние тръгнахме да "гоним" Аурора, като стигнахме на 10 км от финландската граница, изминахме около 200 км и на няколко места успяхме да я "спипаме". Аз виждах северното сияние за първи път. Изключително силно ме впечатли.

Сиянието се вижда от човешкото око в бяло на фона на тъмното небе. Местните ни обясниха как да го снимаме с телефон или камера. Интересното е, че като насочиш телефона към сиянието, то не се вижда на екрана, но на снимката излиза във всичките си цветове. Снима се на нощен режим на камерата.

Следваше 4-дневно приключение до красивия остров Сеня, където направихме два прехода до красиви върхове. Групата пътешественици от България е изключително щастлива в обятията на Аурора.

Единият беше до връх Husfjellet - 635 м. Казаха ни, че този трек е любимият на норвежката кралица. Вторият беше известният

туристически маршрут

към връх Сегла

Явно някой от групата беше късметлия и уцелихме хубаво и слънчево време, почти без вятър. Успяхме да видим цялата красота на фиордите от високо. Гледките бяха уникални, природа отвъд въображението. Денем на разходка по фиордите, нощем дебнене на северното сияние, и през всичките дни подходящо за това време. Пътеката към връх Хюсфейлет

Освен фиорди и планини на остров Сеня видяхме и красиви пясъчни плажове, уютни градчета с малки дървени къщички, водопади, езера и други природни красоти. Норвегия ме впечатли с природата си, спокойствието на хората, чистия въздух и чистотата, която се поддържа.

Бих се върнал отново тук.