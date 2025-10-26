Крисия и Никола Цолов са заедно в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов и певицата Крисия се появиха в общо стори от Испания.

Кадърът, направен в Алсира, близо до Валенсия, където Цолов живее и тренира, показва отраженията на двамата във фитнес зала .

Снимката предизвика вълна от коментари и догадки дали това е новата звездна двойка.

Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си.

Крисия Тодорова стана любимка след българската публика с участието си в „Шоуто на Слави" и представянето на България на Детската Евровизия през 2014 г., където заедно с братята Хасан и Ибрахим Игнатови стигна до второто място.