Силвия Алексиева спечели наградата "Златното яйце" от националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той се проведе за 42-и път в Стара Загора

Церемонията по награждаването на лауреатите от 42-ото издание на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" 2025 се проведе в изложбена зала „Лубор Байер" в Стара Загора. Тази година за наградата се състезаваха 113 млади поети. Организатори на литературния форум са библиотека „Родина", община Стара Загора и къща-музей „Гео Милев", съобщиха от общинския пресцентър.

Милена Желева, зам.-кмет на община Стара Загора, отправи приветствие към участниците, журито, присъстващите и организаторите на конкурса.

"Изключително се радвам да видя толкова развълнувани млади хора, с толкова хубава енергия. Благодарим ви за таланта, за смелостта да мечтаете и за това, че сте тук!", каза тя. Зам.-кметът поздрави отличените участници от името на община Стара Загора.

Жури на конкурса на тазгодишното издание на конкурса бяха Петър Чухов - поет, писател и музикант, Мирела Иванова - поетеса, преводач, драматург в Народен театър "Иван Вазов", и Бойко Ламбовски - български поет, публицист, есеист, преводач.

Част от тържествената програма бе поетичният триатлон с участието на поети и жури от предишни издания на конкурса. Своята нова последна стихосбирка "В края на леглото" представи Петър Чухов, а Христо Мухтанов представи дебютния си сборник с поетична проза „Полюсът на живота".

Специална част от гала вечерта бе премиерата на стихосбирката „Земята на големите грешки" на Катерина Василева - носител на Голямата награда от XLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" – Стара Загора 2024.

Поздрав и апел към присъстващите отправи поетесата Мирела Иванова: „Не изоставяйте думите, защото те са най-необятния паралелен свят, където винаги можем да намерим подслон за духа си".

Специална изненада бе поднесена на публиката - писмо, написано от внука на Веселин Ханчев – Оливие Веселин Ришар Ханчев, който живее във Франция. В него той отправя посланието си към младите поети.

Стихотворението „Жив съм" с автентичния глас на бележития старозагорски поет Веселин Ханчев прозвуча в залата преди обявяването на отличията.

Кулминацията на вечерта бе обявяването на десетимата отличени автори и връчването на наградите на лауреатите в конкурса.

Първа награда и "Златното яйце" спечели 17-годишната Силвия Алексиева от София.

Милена Желева връчи наградата на победителката. "Нека тази награда бъде огромен стимул за теб и нека пътят ти да е само нагоре!", пожела зам.-кметът на младият талант.

Тази година второто място бе отредено на двама млади поети - Михаел Руков на 22 г. с творбата „Зимни цветя", и Симеон Кърджиев на 17 г. с творбата „Сгоден съм за Вината...". На трето място се класира Айлин Ахмедова, на 22 г., с творбата „На дядо".