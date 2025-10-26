Позитивният с вируса Иво Димчев: Помогнал съм на много хора с ХИВ, нямам какво да губя

"Няма какво да губя, споделяйки, че съм ХИВ позитивен. Помагам на хората да се чувстват по-информирани и свободни. Много от тях ми пишат, че съм им дал кураж. Помогнал съм на много хора с ХИВ. Обичта е първото нещо. Всеки ад може да бъде превърнат в рай.

Това каза в ефира на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви артист Иво Димчев, който не крие, че е ХИВ позитивен. Той говори откровено за сексуалността, изкуството и скорошния си концерт в НДК.

"Стана страшна вакханалия, каквато зала 1 на НДК не е виждала! Изкуството има нужда да живее в друго измерение. Хората се чувстваха като у дома си. Сексуалността винаги е част от изкуството.

"Купувам си сака от секънд хенд и ги режа, после ги пръскам със спрей - разказва авторът на "Баница". - Исках да превърна публиката в произведение на изкуството, имаше ленти за художествена гимнастика.

За последните години успях да си отгледам публика, която идва на концертите ми. Най-лесно е с външния вид да впечатляваш хората, после с музиката. Тялото винаги е част от разговора. Всеки един артист е отражение на света, в който живее. Сексуалността е важна тема, няма как да отделим тялото от всичко."