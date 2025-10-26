Да живей бозата от 0,06 стотинки! Да живей киселото зеле по БДС! Как Елин Пелин прие забраната на кмета да празнува Хелоуин

С масово празнуване на Хелоуин ще отговори Елин Пелин на кмета Ивайло Симеонов, който със заповед забрани отбелязването на нощта преди Вси Светии в училищата, детските градини и читалищата в общината. В мотивите си Симеонов отбелязва, че Елин Пелин избира светлината на знанието и родолюбието в Деня на народните будители - 1 ноември, а не сенките на чуждите обичаи.

И както традиционно се случва у нас, народът се раздели в двете крайности. Запалени родолюбци подкрепиха своя кмет, но явно недоволните се оказаха повече, защото във фейсбук се появи група "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин". Организаторите са категорични, че заповедта на Симеонов е незоконосъобразна и нищожна и нарушава правата на хората.

За часове към групата се присъединиха над 3000 души и я напълниха с куп шеговити предложения.

"Да бях кмето, щех да оградя цел Елин Пелин със сол да не може ни един демон да ми стъпи там", "Ако забранят Хелоуин, в Елин Пелин има ли хубави заведения с попфолк музика, където можем да празнуваме Деня на народните будители", "Всеки, който произнесе отровната дума "Хелоуин", се явява обективен агент на чуждите интереси и подлежи на най-строгата санкция - от бръснене гола глава, през линч с камъни, кирки и лопати, до публичен растрел пред трудовия колектив! Да живей бозата от 0,06 стотинки! Да живей киселото зеле по БДС. Да живей българския лев!", "Кметът да забрани и отбелязване на 8 март и 1 май с произход от САЩ, Коледната елха с произход от Германия", напреварват се да предлагат потребители в социалната мрежа.